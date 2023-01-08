美財報加持 法人逛台股年貨大街掃貨14檔

美股自本周起開啟超級財報周，並由金融股率先打頭陣，市場法人多數看淡標普500指數成分股上季度的業績表現，不過，股價提前反應利空，且市場對聯準會升息放緩的預期下，買盤逢低掃年貨，聯電（2303）、聯詠（3034）等14檔美財報概念股有望受惠。

繼金融股後，台股農曆休市期間，包含Netflix、IBM、德儀、微軟、英特爾、特斯拉、蘋果等重量級個股也將陸續揭曉上季度的獲利成績單，法人認為，美國企業2022年第四季受到終端需求疲弱、企業庫存去化及基期偏高等因素，預估單季獲利年減2.7％，且到第三季才有機會擺脫衰退陰霾。

儘管如此，個別股價經過利空修正後，逐漸進入打底階段，財報公布後的利空出盡反可期待，尤其聯準會（Fed）升息預期上半年開始放緩，價值型投資的機會出線。篩選連動美股指標股財報，低本益比及法人上周買超逾3,000張的個股，包含聯電、聯詠、台積電、日月光投控、裕隆、技嘉、仁寶、金居、宏碁、旺宏、華邦電、國巨、欣興及中光電等14檔個股。

其中聯電雖受庫存調整及淡季影響，2022年第四季營收僅有678.36億元，季減10.02％，然整體表現仍符合市場預期，且刷新同期新高。聯電預計16日舉行法說會，三大法人上周提前加碼2.43萬張，股價6日成功站回月線，收在42.4元。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股經過一波修正後，本益比也來到相對低點，具長線題材與政策支持族群的投資價值逐漸浮現。展望2023年，半導體族群庫存調整將上半年完成，首季表現可以期待，惟政經風險圍繞，建議投資人在布局上以綠能、電動車及半導體等具政策性題材的族群，伺機區間操作。

摩爾投顧分析師張貽程認為，台股成交量在元旦假期後穩步回升，電子權值股台積電、聯發科、國巨，以及大型金控股、塑化股的買盤活絡，將是啟動台股兔年行情的第一步，投資人可慎選基期相對偏低的補漲股，趁封關前搶紅包。

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