台指期領漲 台股喜迎封關 新春紅盤戰萬五

元月首周法人轉買超，周K線中止四連黑翻紅且彈上半年線，且美股上周五彈升帶動下，台指期夜盤大漲逾220點，期貨即將叩關14,600點，專家看好美通膨下滑外資轉買、政策作多、台版晶片法案過關，加上外資升評半導體股等利多匯聚，台股封關前進一步上攻，新春紅盤挑戰萬五關卡。

第一金投顧董事長陳奕光分析，預期即將公布的美國CPI預測會跌破6.6％，低於上月7.1％以及市場預期的6.6％～6.9％，通膨持續下滑及停止升息日近，有利美股走穩。目前籌碼面，外資現貨市場轉買超，且期貨仍有1.4萬口淨多單，國內政策持續偏多，包含續推能源政策與國安基金續留等，而大陸因疫情將取消對半導體業巨額補貼，反觀立院7日三讀通過台版晶片法案，國內半導體相關將持續受惠轉單效應。

半導體族群吹起的暖風不只來自法案支持，二線晶圓代工攜手封測大廠喜獲外資升評，也是題材面利多。瑞銀與摩根大通證券同步翻多世界，看好產能利用率第二季起回升，並加溫到下半年；摩根大通同步看好日月光投控封測暨材料收入（ATM）毛利率優於過去下行時期，啟動升評。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，世界先進自2022年第三季起飽受大尺寸面板驅動IC（LDDI）大規模去化庫存所苦，產能利用率在第四季迅速下墜到50％左右，比起前兩次谷底期（2015年下半年的73％、2019年上半年的84％）更差。所幸，LDDI庫存已經趨於正常，瑞銀預期，世界的產能利用率第二季起就會開始回升，至下半年可望看到80％～85％水準。

陳奕光認為展望雙王法說會，看好台積電2022年營收、每股稅後純益（EPS）及毛利率創三高，雖然近期雜音包括：第1、2季營收可能季減15％與7％，蘋果可能砍單，調降資本支出等，待公司派釋疑，然整體法說中性偏多。

至於大立光則關注iPhone 15規格升級商機；研判封關前指數高檔14,600點～14,700點，春節開紅盤後指數挑戰萬五，建議可持股逾五成抱股過年。

盈利投資公司董事長鍾國忠表示，台股周K線中止連四黑收紅，9日KD值低檔黃金交叉，有利盤勢上攻走勢；研判封關前指數上檔可期，下檔13,900點到萬四有強勁支撐。

鍾國忠指出，封關前選股以內需消費商機股（航空、高鐵、食品、物流通路），主要有春節消費旺季及後續退回6,000元紅包效應，也可留意銀行及中低價電子股（伺服器、車用電子、網通）等。

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