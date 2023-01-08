鄭士懷｜重量級財報登場 攸關年後人氣回籠

市場分析：

美國消費電子展（CES 2023）於1月5日～8日展開，汽車、數位醫療、永續、元宇宙及人類安全等五大展區為焦點。汽車展區的規模創歷來最大、首次設置元宇宙專區。國內八大科技業董總率隊參加，市場聚焦AR、AIOT、5G、WIFI 7、10G光纖等新科技運用趨勢發展。

台股原本電子股占大盤成交比重一度低於40％，盤面由傳產，生技類股擔綱維繫人氣，CES展的題材性成功地使得電子類股重回媒體焦點，上周電子股單日成交比重回升至56％，也成功帶動大盤成交量的回升，大盤指數周漲幅1.66％，攻克20日均線近在咫尺。

緊接著10日南亞科、12日台積電及大立光、16日聯電等重量級法說會陸續登場，業績展望將成為市場關注重點。近期因長假效應，市場觀望氣氛濃厚，加以財報季的來臨，以及美國科技類股相對弱勢等不確定性因素升高，如以樂觀的角度觀之，CES展先行帶動電子股人氣回溫，接下來法說會不確定因素干擾逐漸淡去，電子股成交比重能回升至60％以上，將有利於農曆年後資金重回市場，延續反彈格局。

市場擔心長時間高通膨及高利率的環境，將造成2023年景氣衰退，IMF總裁開年示警，全球經濟面臨比2022年更艱難的環境，市場預期2023年台灣上市櫃公司獲利將衰退15％以上。衰退與負成長成為2023年市場最難化解之投資心結，惟股市之走勢總是走在經濟走勢之前，台股2022年大跌22％似已提前反應2023年的艱困環境。

儘管接下來美股以及台股將進入密集財報季，上市櫃公司財報以及業績展望尚難有亮麗表現，對市場仍將持續造成負面干擾，打第二隻腳的呼聲甚高，不過就算打第二隻腳，預計跌破前波低點12,629點可能性不高（跌破P/B 10年平均值1.77倍後出現大幅反彈，台股長線投資價值已獲初步認同）。此外，以台股自2000年來近22年的大盤指數年漲跌來看，未曾出現連續兩年下跌走勢，台股在經歷了2022年的大跌之後，樂觀預期2023年全年以收漲的機會為高。

投資策略 :

本周進入密集財報周，在CES展題材熱度過後，不排除市場觀望氣氛升高，電子股熱度會再度衰減，因此南亞科、台積電、大立光等重量級法說會後，若能以利空淡化反應，電子股成交比重重回60％以上，將較能形成盤面良性類股輪動，有利農曆年後人氣回籠。由於2023年預計為企業獲利衰退的年度，全年指數震幅預計低於往年平均，掌握類股輪動，緊隨題材面以及政策面，適時獲利了結，趁回檔布局將為穩健之道。

（作者是中國信託證券投顧協理鄭士懷）