今年獲利會更好 統一投顧喊買金像電

法人普遍預期台股企業2023年獲利將較前年度衰退，尋求獲利優質標的成了研究機構當務之急，統一投顧看好金像電（2368）平台升級受惠仍走在趨勢上，看好2023年獲利更上層樓，給予「買進」投資評等。

通膨與高利率將使2023年全球經濟下行，近期雲端大廠陸續開始縮減人力、下調資本支出。然統一投顧強調，資訊網路傳輸流量及速度不可逆的情勢下，雲端大廠縱使態度轉向保守，若過於保守的全面性暫緩資料中心建置，恐將使其在未來數年輸在起跑點。

統一投顧總經理廖婉婷指出，雖然近期雲端大廠陸續下修或延後資本支出，但研判在缺晶片問題緩解後，供應鏈加速出貨，加上今年農曆年較早，使2022年11、12月有提前備貨的現象。其次，超微（AMD）推出Genoa平台的初期拉貨，也有一定貢獻；再者，美國經濟仍相對佳，金像電主力客戶為美系企業、雲端大廠，有較強的訂單韌性。因此，評估金像電在網通與伺服器出貨維持強勁下，2022年第四季營收有機會小幅優於預期。

法人估計，金像電2022年、2023年營收分別為330.16億元與358.89億元，成長24.1％與8.1％，2023年營收成長仰賴網通與雲端業者伺服器；每股稅後純益（EPS）估計為9.52元與10.22元，獲利年成長60.0％及7.3％，產品結構優化有助毛利率與獲利提升。

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