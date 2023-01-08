台股新一周展望 法人看好族群出列

啟發投顧看好航空、綠能等六類股

6日台股震盪趨堅走勢，台積電雖然狹幅盤整，但聯發科、聯詠、瑞昱、天鈺等IC設計股強勢，帶動市場追價買氣，激勵指數站回半年線，近午盤持續挑戰月線關卡。啟發投顧本周看好六大題材類股，包含：航空股、綠能股、遊戲股、觀光股、半導體設備、醫療耗材股等，本周指數區間介於13,900～14,500點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.政府預計於農曆年後發放6,000元現金，還稅於民，有望帶動相關旅遊、觀光、餐飲等類股。

2.歐洲股市反應通膨觸頂、後續有望隨著天然氣、石油價格暴跌跟著回溫，帶動美股反彈、或保持不大跌，台股指數有機會跟著保持震盪整理、中小型股有表現的機會。

另啟發投顧提醒注意兩項國內利空因素：

1.台積電本季6／7奈米稼動率可能僅剩50％、且預期在漲價6％的情況下、季營收衰退雙位數，外資也紛紛降評，對台股指數有一定壓力。

2.元月交易日不多，本周下半周起，即將面臨丙種資金、投資人不想抱股過節的賣壓，容易對指數造成壓力、或開高走低盤勢。

台新投顧提醒 市場保守氛圍漸濃

元月首周台股震盪攻堅走勢，周K線收紅，大盤指數周累計上漲235.65點，周漲幅為1.67％。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：散熱股、伺服器股、晶圓製造股、儲能股、生技股、觀光股、百貨股、鋼鐵股等，研判本周指數將在14,000-14,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.疫情管控鬆綁後，經濟活動及內需消費回升。

2.美國通膨預期降溫中。

3.大盤近期震盪整理格局，台股評價仍偏低。

但台新投顧提醒要留意三項國內外利空因素：

1.短線獲利了結賣壓，加以農曆春節封關日近，市場保守氛圍漸濃。

2.景氣衰退疑慮仍在。

3.出口動能下滑，影響上市櫃公司業績面表現減弱。

國票投顧：指數上看14,600點

上周各類股漲跌互見，以光電類指數上漲3.79％最強勢，觀光類指數下跌3.54％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,000-14,600點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、旅遊股、食品股、電子支付股、物流股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：

1.政院拍板還稅於民，農曆年後將普發6,000元，預期消費、物流、金流及通路相關個股在題材支撐下，近期都持續有表現。

2.台積電、大立光雙王即將在1月12日召開法說會，或有短線壓寶買盤進場，進而帶動指數表現。

3.目前外資期貨淨多單仍達14,000口以上，籌碼面維持正向。

另國票投顧認為要留意三項國內外利空因素：

1.農曆年節前倒數一周，部份投資人或傾向賣股變現，恐令大盤倍受壓抑。

2.美科技股走勢續弱，尤其那斯達克指數在去年低檔附近徘徊，瀕臨破底危機，將使台電子股相對承壓。

3.美國經濟數據動輒引發市場升息擔憂，連帶衝擊投資信心。

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