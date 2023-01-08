抱股過年？內行曝3利多 5檔過完年繼續旺

台股農曆年封關倒數，接下來是「史上最長年假」，從1月17日是台股虎年的最後交易日，1月30日為金兔年開紅盤，封關期間的連假高達12天，期間國際不確定因素高，包括美國超級財報周及俄烏戰爭尚未落幕。

股金兔年封關時，美國超級財報周正如火如荼展開，包括網飛、德儀、 微軟、Wolfspeed、IBM、蘋果及HP將陸續公布，金兔年開紅盤之後，又有谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、skyworks及輝達（NVIDIA）會發布業績。

摩爾投顧分析師何基鼎指出，「大眾越不看好，行情就越好」，首先，過去無論是發消費券、振興券，台股半年內都是上漲的，上漲機率高達100％，這次政府發的還不是消費券、是現金，相信上漲的機率同樣是100％；其次，國安基金還在場內，金管會限空令也還沒結束，政府作多態勢不變。

最後，從籌碼面來看，融資、融券餘額同步減少，散戶不做了，無論多、空都站在出場的那一方，新台幣維持強勢，國際資金仍持續湧入台灣，隨時準備進場買股票，無論美國科技類股怎麼跌，台股仍穩穩守在萬四之上，年後大漲機率高，封關前最後三個交易日，就是絕佳的進場好機會。

何基鼎表示，春節受惠族群可留意富邦媒（8454）、鈊象（3293）、長榮航（2618）；另外，台灣電力長期依賴國外進口的天然氣、煤礦，目前政府的方向就是發展綠能，希望2025年綠能占比能高達20％，能源相關的類股將持續受惠，可以留意森崴能源（6806）、樂事綠能（1529）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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