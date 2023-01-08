指數拚站穩月線上 市場聚焦兩大因素

元月台股首周呈現反彈行情，指數接連站回5日線及半年線，周K線收紅。本周指數挑戰站穩月線14,375點關卡上，市場聚焦雙王法說會及12月營收兩大因素，前者關注台積電、大立光雙王最新營運展望，也牽動封關前台股盤勢。

法人中止2022年12月初以來連續四周賣超動作，2023年首周雖僅4個營業日，但法人周買超金額124.1億元，其中外資買超65.84億元，投信及自營商各買超26.29億元、31.71億元。6日法人買超126.9億元，包含外資買超98.34億元、投信買超10.23億元、自營商買超18.24億元。外資首周期貨市場則是減持多單，6日外資的台指期多單部位1萬4,354口，周減持多單4,867口。

雙王台積電及大立光法說會將在12日登場，法說會釋出最新營運展望，將為首季電子業景氣定調，也是近期盤勢首要關注的因素。台積電首周股價收458.5元、周漲2.23％，還在月線462元下，而大立光首周股價收高2,180元、周漲6.86％，略高於月線2,160元。另還有南亞科法說會，以及合一、藥華藥、台康生技等3家生技公司參與外資券商的海外說明會，法說內容也影響個股行情。

其次，目前仍為財報空窗期，月營收成為研判上市櫃公司基本面重要資訊，12月營收公布期限為1月10日，由於又是年度最後一個月業績，攸關全年營收加總表現，尤以台積電、世界、聯發科、日月光投控、廣達、華碩等指標科技公司都還待公布12月營收。

另立法院會7日已三讀通過修訂俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2及第72條條文，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25％及購置先進製程全新機器等支出的5％，皆可抵減當年營所稅，攸關相關產業未來發展。