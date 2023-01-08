台股將在17日封關，僅剩下七個交易日內，將有2022年12月營收公布、台積電及大立光12日召開法說會及美國公布12月CPI數據的重大事件。康和證券投資總監廖繼弘、永豐投顧總經理李學詩、聯邦投信投資長吳裕良認為，台股本周表現不悲觀，將挑戰14,600點，年後更有望朝向年線叩關。

吳裕良表示，外資連續兩年賣超台股，累計賣超1.68兆元，其中2022年賣超1.23兆元，主因美國強勁升息所致，而進入2023年首周四個交易日，外資已回頭買超台股65.84億元。

吳裕良認為，台股沒有悲觀理由，投資人不要看太空，因外資啟動回補台股，企業庫存利空已反應，庫存陸續已調整及去化，再加上市場擔憂的歐美能源危機也在天然氣價格走低下解除，只要俄烏戰爭達成停火協議，全球經濟將能擺脫危機。

吳裕良建議投資人封關前動盪時刻，布局跌的半導體、金融、矽晶圓、第二代半導體等產業。

廖繼弘則認為，台股成交量能低迷，日成交量低於20日均量，上攻氣勢稍顯不足，封關前台股在14,000～14,600點區間震盪，由於台股近期上演利多出盡、利空大漲的盤勢，如創意12月營收創新高，股價反應平淡，但12月營收表現弱勢的如南亞科、瑞昱，股價卻反向走揚，台股節奏凌亂，廖繼弘建議農曆年前，投資人持股水位保守，年後再布局。

廖繼弘表示，目前台股年線將快速走低，預計農曆年後，台股有望順利挑戰年線。

李學詩表示，本周12日將有台積電、大立光召開法說會，市場預測台積電今年營收將減弱，與公司維持大舉擴產的營運計畫反差太大，此次法說會將是化解雜音的重要法說會，有待台積電解除市場的疑慮。

此外，李學詩指出，12日尚有重要的事件就是美國將公布12月CPI，根據美國克里夫蘭聯儲預測，12月CPI年增率為6.48％，核心CPI為5.76％，若公布數據低於預期，多頭資金點火，反之降溫不如預期，市場擔憂Fed暴力升息的焦慮將擴散。整體而言，封關前台股指數在13,900～14,600點區間。