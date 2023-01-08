15檔五多股喜迎金兔 資金轉進「這類股」

台股上市櫃公司2022年營收陸續發布完畢，市場專家表示，封關前的台股投資，可從12月營運概況、法人加碼的布局腳步進行篩選，包括元太、樺漢、緯創等15檔，兼具基本面、籌碼面優勢的「五多股」，喜迎金兔年來臨。

台股近期類股輪動快速，原本2022年底前漲勢強勁的醫療生技、軍工、綠能、航運、觀光、旅遊等類股，到了2023年初，股價陷入漲多回檔休息期，資金輪動到跌深的電子股上布局。

台新投顧副總黃文清指出，英國海運諮詢機構Drewry所編制的世界貨櫃指數持續走跌，影響所及，長榮周跌2.45％、陽明周跌2.90％、萬海周跌2.87％。生技股領頭羊美時漲多後獲利賣壓出籠，主力融資快速由高檔下降，使得美時周跌2.24％。

黃文清表示，台股多方資金找尋具題材的標的點火，維繫台股人氣不墜，但台股最終仍回歸基本面，營運動能續揚及前景展望看俏的個股，才會持續吸引法人資金布局。

因此篩選2022年12月合併營收年增且月增、第四季合併營收年增以及整年度合併營收呈現年增，搭配2023年以來三大法人合計站在買方的個股，計有元太、樺漢、台灣高鐵、鈊象、智原、緯創、台耀、遠東銀、亞力、豐達科、和康生、普誠、南光、亞泰、長聖等15檔。

其中樺漢、鈊象、亞力、普誠、長聖等5檔，12月合併營收已繳出歷史新高的成績單。

元太為電子紙大廠，是2022年台股飆股之一，近期利多不斷，該公司12月合併營收31.22億元，月增10.31％、年增42.79％，第四季合併營收達85.43億元，年增26.24％，累計合併營收達300.61億元，年增52.98％，單季、全年均創新高。此外，元太也與BMW二度合作，概念新車搭配彩色電子紙可變換32種顏色，增添營運動能想像空間。

遊戲股鈊象近期多頭氣盛，除了12月營收創下新高的利多外，法人看好鈊象的美國第二授權平台及新的授權遊戲平台陸續推出，營運穩健成長可期。

亞力為台股老牌的重電設備廠，受惠台電的電力電網強韌計畫、基地台與交換機房的電機設備需求成長，激勵亞力12月營收創新高，達8.83億元，年增62.99％，月增14.9％，2023年營運能見度高。