2023首檔！兆豐龍頭等權重ETF將上市

近年國人投資理財觀念趨於成熟，不但逐漸善用定期定額、資產配置等投資方式，ETF具有交易便利、低成本、高透明度等優勢的投資工具，受到市場青睞。

去年新掛牌ETF檔數達19檔，為近5年來最高，近期募集成立的兆豐龍頭等權重（00921），將為今年第一檔新上市ETF。該檔ETF每股募集金額為15元。

證交所表示，兆豐龍頭等權重ETF追蹤台灣指數公司編製的特選台灣產業龍頭存股等權重指數，成分股共30檔，以上市股票為母體，篩選財務及現金股利發放狀況等指標，再將各產業股票依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利排序，選擇各產業排序值較優者納入。該指數以等權重配置，每年6月及12月進行成分股審核調整。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，統計自2017年以來，台股歷經建設需求帶動水泥股受惠、電動車題材推升汽車股走勢、疫情激勵航運股崛起等輪動，而該指數成分股權重均衡，在不同景氣循環中，皆具分散產業風險及防禦的效果，再者，產業龍頭公司往往營運表現較佳，具穩定成長性，並維持配發股利紀錄，較適合做為中長期配置標的。

證交所指出，近期股市受國際政經局勢、通膨、中美科技戰、製造業庫存調整等影響，波動加劇，景氣循環也牽動產業類股快速輪替，投資個股要能精準掌握趨勢並不容易。利用ETF能有效率的投資一籃子股票，分散風險，不過，投資人仍應考量總體經濟變化等因素，審慎評估投資風險再進場。

延伸閱讀

CES展帶旺 國泰北美科技ETF吸金

股王股后領軍 15檔高價股狂歡

小資存股新起點 1.5萬元買到50檔台股市值龍頭企業