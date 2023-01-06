5檔2023高股息彎腰撿 近十年填息王是它

存股族熱愛高股息ETF，也希望從ETF中挑選出年年配息、殖利率高、快速填息的優質好股，擁有逾95萬訂閱的YouTuber「柴鼠兄弟」，分析市面上11檔高股息ETF數據，挑出緯創、瑞儀、華碩、大聯大、微星共5檔高股息天菜，其中微星近十年平均18個交易日就完成填息，且年年填息，堪稱名符其實的「填息王」。

目前市面上11檔高股息分別是0056元大高股息、00701國泰股利精選30、00713元大台灣高息低波、00730富邦台灣優質高息、00731 FH富時高息低波、00878國泰永續高股息、00900富邦特選高股息、00907永豐優息存股、00915凱基優選高股息30、00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息。

由於每檔高股息ETF選擇成分股的概念不同，每檔篩選個股都是經過層層考驗，柴鼠兄弟表示，如果同時被很多檔ETF相中，那更是天選之菜，高股息每年調整成分股的時間不一定，像是00730和00731是3月調整，00900是4月，00878和00919則是5月，6月有00907、0056、00713等5檔，下半年明顯集中在第4季。

緯創是唯一9檔高息ETF都選中的個股

仔細探究每支ETF成分股，柴鼠兄弟表示，如果選中的個股給1顆星，11支高股息ETF全選中該檔個股，則該檔個股就得11顆星；如果10支高股息ETF選中，則該檔個股就得10顆星，以此類推。

這次沒有拿到11顆星的個股，10顆星也從缺，最高9顆星只有1檔，8顆星3檔，7顆星3檔，6顆星4檔，5顆星則有11檔。

5顆星11檔：聯強、宏碁、英業達、微星、瑞昱、群光、聯發科、國泰金、開發金、和碩、新普。

6顆星4檔：光寶科、仁寶、京元電、力成。

7顆星3檔：亞泥、元大金、大聯大。

8顆星3檔：廣達、華碩、瑞儀。

9顆星1檔：緯創。

在這22檔當中絕大多數都是電子股，僅有國泰金、開發金和元大金3檔金融，以及1檔水泥股亞泥。而名列9顆星的緯創，是最多高股息ETF選的天菜，僅有00878和00907沒有將其納入。

柴鼠兄弟再針對以上22檔統計過去10年的現金殖利率，以以該年度現金股息除以該年度均價，顏色越綠代表殖利率越高，越紅代表越低。

柴鼠兄弟強調，這是落後指標，2022年普遍偏綠，是因為前一年的景氣大好，各公司獲利高，以聯發科為例，2013年殖利率僅2.46%，到2022年殖利率高達9.25%，最後就有聯發科被很多高股息ETF納入的特殊景觀。

但如果要透過圖找存股標的，就有3大原則要留意，一是選黃綠色偏多的個股；二選顏色變化小的個股；三選總平均高的個股。

舉例來說，瑞儀最近十年殖利率都落在5%~7%之間，最低也有5.6%，10年平均有將近7%。另外華碩也是每年都有5%~6%的殖利率，由於2022年特別高有高達13.6%，所以拉高平均有7%以上的殖利率。而IC通路股大聯大有只有1年殖利率低於6%，其餘都是6字頭，堪稱是穩定的配息概念股。

除了高殖利率、穩定配息外，存股族在意的還有填息的速度（見表），表中顏色越綠的代表填息速度越快，白色意味著到目前為止還未填息，22檔比拚下來，柴鼠兄弟發現表現最好的是微星，平均18個交易日填息，而且年年填息，堪稱「填息王」當之無愧；其餘如瑞儀平均27天完成填息，而華碩排在第9名，過去9年成功填息，僅2022年還沒填。至於大聯大和緯創則是平均133天完成填息。

總結：

1、11檔高股息拿到9顆星天菜的個股是緯創。

2、近十年殖利率又高又穩的是瑞儀及華碩，大聯大也有不錯成績。

3、填息王則是板卡大廠微星奪冠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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