外資掃貨 面板股出運了?群創躍買超冠軍

美股4大指數收黑，台股今天開盤小跌，早盤在平盤附近震盪，10點半過後買盤進駐拉抬，終場上漲72.29點，收14,373.34點，成交量1538億元。

今天3大法人全部買超，外資買超98.43億元，投信買超10.16億元，自營商買超18.24億元，合計3大法人共買超126.84億元。

外資今天大買面板及半導體。群創1.79萬張高居第一，友達也加碼1.2萬張。晶圓代工三雄全獲加碼，聯電1.57萬張居買超亞軍，力積電1.25萬張，台積電4,193張。今天外資買進的半導體股還包括封測龍頭日月光投控7,867張、記憶體華邦電2,670張、旺宏2,588張、IC設計大廠聯詠2,317張等。連半導體ETF中信關鍵半導體也加碼2,385張。

至於賣超最大則為元大台灣50反1，高達6.5萬張，外資大賣反向ETF，實際上是做多。近期頻頻遭減碼的鴻海，今天續拋出7,527張。

法人表示，股市歷經2022年大跌，2023年全球景氣看法仍然保守，由於經濟可能在上半年出現衰退，加上利率仍處於高檔，全球消費需求趨緩，利空消息持續干擾台股盤勢。不過，第2季起一旦美國聯準會停止升息，加上庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟，加上下半年為傳統電子旺季，且2024年總統大選進入倒數半年，市場資金行情可期，台股先蹲後跳機率高。在高利率環境中，相對看好高股利、現金流穩定的標的，小型利基股具表現空間。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)17,901張、聯電(2303)15,770張、力積電(6770)12,541張、友達(2409)12,376張、國泰金(2882)9,775張、日月光投控(3711)7,867張、華新(1605)5,883張、欣興(3037)4,846張、國泰永續高股息(00878)4,709張、富邦越南(00885)4,607張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)65,284張、華城(1519)7,553張、鴻海(2317)7,527張、合勤控(3704)4,360張、陽明(2609)3,919張、玉山金(2884)3,535張、台泥(1101)3,396張、台達電(2308)2,792張、國泰臺灣加權反1(00664R)2,705張、元大台灣50(0050)2,509張。

（旺得富理財網 王順泉）

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