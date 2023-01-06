外資買超98億 電子軋空手 台股驚驚漲

三大法人買超台股126.83億元

聯家軍助攻 台股上漲72點終結週線連4黑

台股今天漲72.29點，收在14373.34點，成交值新台幣1538.63億元。三大法人同步買超，合計買超126.83億元。

自營商買超18.24億元，投信買超10.16億元，外資及陸資買超98.43億元。

（中央社）

聯家軍助攻 台股上漲72點終結週線連4黑

聯電、聯發科、聯詠等「聯家軍」助攻、中小型股強勢，台股盤中回神，終場收在14373.34點，上漲72.29點，重返半年線，月線得而復失。台股今天收週線，週線上漲235.65點，終結連4黑。

儘管美股4大指數走低，台股在聯電、聯發科、聯詠等「聯家軍」助攻、以及代表中小型股的櫃買OTC指數帶動下，震盪走堅，盤中重新站穩14300點整數關卡，重返半年線約14301點，最高來到14384.92點，一度收復月線14375點，午盤過後金融回檔、觀光走弱，台股在月線附近整理。

尾盤電子小拉，終場台股加權指數收在14373.34點，上漲72.29點，漲幅0.51%，月線得而復失，成交值仍相對萎縮來到新台幣1538.63億元，台股已經連續10個交易日單日量能未達2000億元，電子股終場漲0.63%，金融股小漲0.15%，航運股翻紅上揚0.57%。

台股今天也收週線，週線上漲235.65點，終結連4黑。

主要電子權值股漲跌互見，晶圓代工龍頭台積電終場收平盤458.5元，聯發科終場收660元，上漲4.6%，聯電收在42.4元，上揚2.79%，鴻海終場收98.4元，小漲0.41%，日月光投控收在96.8元，上漲2.33%，南亞科回神，終場收在55元，小漲0.18%。

金控股回檔，其中富邦金收在平盤58.5元，中信金收平盤22.6元，兆豐金收30.95元，小跌0.48%，國泰金收40.75元，漲1.24%。

航運股翻紅，長榮終場收159元，上揚1.6%，萬海收77.8元，小漲0.91%，陽明收63.6元，小跌0.16%；航空雙雄長榮航收28.05元，小漲0.18%，華航收18.95元、漲1.61%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國聯準會（Fed）持續鷹派立場不變，預期今年終端利率持續調高、全年不會降息，最快2024年才可能降息，預期美國經濟今年下半年進入衰退，但屬溫和衰退格局。

魏永祥分析，台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈現高度正相關，預估今年第1季衰退機率仍高，但第2季基期已低、加上中國COVID-19疫情可回穩，年增率可望轉正，對股市有正面激勵作用。

魏永祥預期，今年第1季美台財報季，企業獲利恐將再度下修，加上總體經濟數據保守，預期台股仍回測修正，但下半年獲利預期年增率轉正，後市行情可期。

（中央社）

《盤後解析》2023首周漲235點 周線終止4連黑

2023年首周，台股今開低震盪後拉高，站穩14300大關，中小型題材、跌深反彈股各自精采，櫃買指數強於集中市場，半導體、面板、驅動IC等展開反攻，終場台股收漲72.29點、報在14373.34點、成交量為1538.63億元。本周台股收漲235點、周線終止四連黑。

電子股今日成交比重一度回到逼近6成，但發揮主力還是以中小型題材股各自發揮為主，權值股部分，台積電(2330)開低震盪小跌，尾盤跌幅收斂，終場收平盤、報在458.5元；聯電(2303)則是開高走高，漲幅逾2.7%，逼近月線大關；鴻海(2317)轉投資MIH於CES展示北美生態系成果，股價收漲0.4%，惟現階段技術面仍偏弱，居所有均線之下；聯發科(2454)開高走高，堪稱今日權值股中最為剽悍的一檔，股價最高達660元；股王大立光(3008)盤中過後股價拉升，收漲約3.8%。

電子股重躍回盤面主流，跌深指標IC設計、ABF載板等族群強勢反彈。欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)全數開高走高，漲幅落在3%~4%。IC設計股則有瑞昱(2379)大漲逾6%，義隆(2458)上漲5.8%，矽力*-KY(6415)、群聯(8299)、聯詠(3034)、天鈺(4961)、敦泰(3545)等也均強勢上揚。

另外，面板產業自去年第四季起傳出有急單，群創(3481)今開高走高，大漲逾3%，友達(2409)、彩晶(6116)漲逾2%。友達也在CES大秀新技術。

分析師表示，台股技術面指數連四日收紅K，櫃買表現較強勢，有利中小型個股短多操作。現階段盤面猜測何時落底意義不大，以債券市場的方向來看，蕭條難以避免，反彈勿視作基本面轉好的回升，台股操作建議靈活因應，適度調整部位，可優先聚焦12月營收優異股。

下周為農曆封關前最後完整一周的交易，美國企業財報持續公布，市場預估因終端需求疲弱，企業庫存去化，加上基期高，故企業獲利恐呈現衰退。在經濟數據上，下周將陸續公布美國CPI，大陸進出口、物價及貨幣供給，受俄烏戰爭、招聘困難等因素影響，美國物價將維持相對高檔；大陸則因放棄清零，短線確診激增，將衝擊經濟增長。另外，下周還有指標台積電法說，也將成為市場重要風向球。

(時報資訊 王逸芯)