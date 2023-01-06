Q2營收看升 外資喊加碼穩懋

砷化鎵代工廠穩懋(3105)2022年第4季合併營收35.1億元，季減11.05%，符合公司財測預估，隨著終端庫存調整近尾聲，美系外資認為穩懋(3105)營收自第2季回升可能性大增，給予穩懋「建議加碼」評等，激勵穩懋盤中股價走高。

受到終端客戶庫存調整影響，穩懋2022年12月合併營收為10.85億元，月減10.74%，年減53.67%，創下6年來單月新低，累計2022年第4季合併營收為35.1億元，季減11.05%，年減50.49%，符合公司財測第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，累計2022年合併營收為182.41億元，年減29.79%。

儘管第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，穩懋營運仍將較去年第4季下滑，不過歷經長達1年的調整，安卓(Android)智慧型手機市場調整已經差不多，PA亦因庫存去化不少壓力大減，市場預期，PA庫存調整有望第1季到第2季結束。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在上季法說會時表示，今年第1季應該是修正的谷底，第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

美系外資最新報告也認為穩懋第2季營收回升可能性相當大，美系外資指出，雖然還未看到Android手機復甦具體跡象(尤其是中國)，我們相信供應鏈中的功率放大器(PA)庫存水位應該到第2季初恢復到健康水平，就技術和產品品質，我們相信穩懋仍然領先於其代工廠，可望受惠於大中華區進貨，給予穩懋「建議加碼」評等，目標價為146元。

（時報資訊 張漢綺）