1/6上市、櫃企業營運快報

今（1/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中菲行(5609)去年12月營收22.92億元，月減9.1％，年減50.4％；累計2022年營收408.13億元，年增5％，全年營收再創新高。中菲行將2023年定位為數位轉型元年，運用科技進行內部的數位能力提升，外部面向客戶針對線上服務的升級。

2.華固(2548)2022年全年營收達148.53億元，為歷史次高紀錄，年成長9.64%。華固2022年前3季EPS已達10.9元，可望連續第4個年度賺進一個股本。2023年入帳個案已底定，營運成績樂觀以待。

3.開發金(2883)旗下凱基證券IPO及SPO主辦承銷案件數已連續10年蟬聯冠軍。凱基證券去年11月受惠於資本市場價量齊升，挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現，11月份稅後獲利為5.08億元，累計去年前11月稅後獲利為32.02億元。

去年受到資本市場價格波動，外資熱錢大逃殺，國內各券商獲利較前一年幾乎都是腰斬，而凱基證也無法置身事外，凱基證2022年前11月獲利年減達72%。

4.智易(3596)2022年營收連續第五年創下歷史新高，上季營收亦連續5季寫新高，展望今年，網通市場在基建、升級等趨勢下，整體動能依舊強勁，智易訂單能見度已達年底，整體營運表現可望更勝去年。

5.泰山(1218)經營權之爭持續，今(6)日早上泰山員工自救會到高等法院門口舉牌表達訴求，質疑大股東龍邦(2514)不懂食品業的經營，並說員工們個個人心惶惶，不知未來怎麼辦，希望龍邦能放棄併購。

台股今日狹盤整理，泰山股價也在平盤處游移，而龍邦則是力守高檔，持穩在17元左右，漲幅逼近1%。