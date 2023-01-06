1/6盤中熱門焦點股

今（1/6）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）補庫存行情 市場按讚聯發科

IC設計龍頭指標股聯發科（2454）周五開高之後不回頭，迄上午10：23的市價暫報650元，上漲3.01%，表現不錯。

聯發科盼到外資送暖，海通國際證券指出，市場空頭先前對競爭關係擔憂已過分誇張，導致股價過去一個月來落後大盤，但實際情況沒那麼嚴峻，加上大陸智慧機庫存下降，重新補貨在即，維持聯發科「優於大盤」投資評等，推測合理股價840元。

半導體指標大廠即將公告2022年全年營運成績單，並陸續召開法說會，吸引外資目光，堪稱台股近期焦點；像是晶圓代工龍頭台積電法說前，已有花旗環球、瑞銀、高盛、摩根大通等外資大行提出財務預期，且預先點出法說會關注焦點，炒熱市場氣氛，這股熱度現在也延燒到IC設計指標股聯發科上。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，根據供應鏈調查，中低階的5G N-1晶片於2023年上半年將見到約10％降價幅度，價格趨勢確實比2021～2022年時要弱，但當時是處在半導體產業上升循環，事實上，跌價幅度與過往正常情況時一致，價格下滑並沒有特別嚴重。另一方面，聯發科天璣9200、天璣8200新晶片的價格與先前產品持平。

值得留意的是，依據海通國際調查，大陸智慧機品牌華為、OPPO、Vivo、小米的通路庫存已經降至六周水位，是正常區間的下緣，而且到了農曆年時可望進一步降低。隨1～4月新款智慧機陸續發表，蒲得宇預期，第一季將出現補庫存潮，在總體經濟逐漸改善的環境下靜待需求回升。

海通國際估計，聯發科2022年第四季營收將達成財測的下緣，隨後在智慧機重新拉貨，以及天璣9200晶片占產品組合比例提高加持下，看好第一季營收回溫，而且接下來將逐季成長到年底。

此外，針對低階5G晶片的競爭，蒲得宇強調，看空聯發科的言論誇大了高通的先進入優勢，也誇大了高通部分產品採4奈米製程的優勢。由於高通晶圓代工成本較高，海通國際的供應鏈調查發現，高通應不會採取太過激進的價格措施，相對地，聯發科的解決方案可達18美元，驅動由4G轉向5G的進程。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（2）12月營收創新高 鈊象笑開懷

商業遊戲機大廠鈊象（3293）結算12月營收首度突破11億元，以11.02億元，月增7.69%，寫下歷史單月新高水準，基本面利基刺激今甫開市即跳高大漲，且開高趨堅，盤中最高點一度觸464元，創去年7月除權後波段新高。

迄上午9：40的市價暫報457.5元，仍上漲2.81%，技術面目前上檔僅餘年線關卡待克服，而年線仍遠在560元，波段適度向上調整空間，值持續追蹤。

據了解，鈊象利基除大陸疫後重新開放戲審批外，新開發的線上遊戲也有機會在北美等海外市場逐漸發酵，加上首季係線上遊戲傳統旺季，及去年EPS有機會在大幅除權後，仍可挑戰4個股本高水準，未來高配息可期，值關注。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鴻海(2317)：上季營收寫次高、去年連6年締新猷，業績維穩股價，先回5日線拚百元。

2.致茂(2360)：今年EV動能續強、營運看增，外資投信買超加持，早盤大彈5%，觸及200元關卡。

3.晶宏(3141)：去年12月營收明顯回溫，拚今年中谷底翻，股價帶量強攻。

4.健喬(4114)：上月營收創高，愛克痰600mg發泡錠獲陸藥證，法人看好今年成長力道，一度彈高近4%，重登五日線。

5.玉晶光(3406)：蘋果砍單消息頻傳，大立光12月業績回落，今日賣壓沉重，大跌近5%，失守350元。

6.世界(5347)：陸半導體產業政策可能大轉彎，不再大手筆補助，暫鬆口氣，昨三大法人攜手擴大買超3516張，盤初量增價漲，企圖挑戰前高92.9元。

7.華邦電(2344)：記憶體價格將加速趕底+積極切入車用領域，昨三大法人聯手買超1888張，股價力守平盤。

8.裕隆(2201)：積極布局電動車領域，獲本土法人持續力挺買超，拉抬短均揚升，盤初衝上67.4元後，反壓出籠回落翻黑。

9.鈊象(3293)：去年12月、Q4及全年營收均創新高，盤初開高走高近2%。

10.橘子(6180)：遊戲旺季到，吸引外資連兩日擴大買超卡位，盤初人氣衝文創股第一，但股價陷入震盪。

11.台玻(1802)：高階PCB之Low DK玻璃纖維布，搶5G市場，法人買盤回籠，走高逾2%奪回季線。

12.臻鼎-KY(4958)：2022年營收寫新高，續拚全球PCB市占逾10%，多方拚走出谷底，開盤後走高2%。

13.大飲(1213)：年貨採購旺季助攻營運，今早上跳6%，領漲食品股。

14.慧洋-KY(2637)：自結2022年12月每股稅前盈餘0.13元、全年每股稅前盈餘14.2元創新高。股價開高，但隨即翻黑。

15.信驊(5274)：2022年營收達52.1億元、年成長43.2％，創歷史新高，估可賺逾5個股本，激勵股價。

16.聯發科(2454)：海通國際證券指出，市場空頭對競爭關係擔憂已過分誇張，維持該股「優於大盤」並推測合理股價840元。聞訊上漲。

17.群聯(8299)：參加CES大展秀新世代高速傳輸解決方案，加上NAND Flash本季價格跌幅收斂，股價上攻。

18.創意(3443)：2022年營收達240.39億元，年增59.12%，創新高，股價走高。

19.日月光投控(3711)：高階訂單優於預期，今年營收續拚新高，外資買盤支撐股價多頭排列。

20.綠電(8440)：上月營收8184萬元雙增，帶動早盤攻克月線。

21.高力(8996)：儲能題材續發酵，今早獲買盤進駐，股價開高走高。

22.91APP*-KY(6741)：法人估今年營收獲利看升，今早輪動補漲。

23.南緯(1467)：買盤強力點火，帶量強彈5%，挺進半年線。

24.南光(1752)：上月營收年增30.92%，抗發炎用藥注射劑獲陸3年採購量，今年營運爆發力強，價量俱揚，拚返五日線。

25.大立光(3008)：全年營收順利翻正，上月雖守住40億大關，元月恐下滑，股價開低後，力返2100元。

26.智邦(2345)：新產能開出，今年營收看增雙位數，一度攀揚逾2%，叩關250元及季線。

27.元太(8069)：發表E Ink Prism 3技術，獲BMW採用切入車用領域，晨盤反彈3%，重返月線。

28.業旺(1475)：去年12月營收為1.22億元，年增19.69%，激勵跳漲約5%，彈上月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）去年可望賺逾5個股本 信驊臉色紅潤

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）今開高震盪趨堅，迄上午10：29的市價暫報1780元，上漲0.85%，表現持穩。

信驊2022年全年合併營收出爐，順利繳出年成長超過4成的成績單，並改寫歷史新高，符合公司原先預期。法人指出，資料中心及伺服器市場第一季將受到工作天數較少影響，預期信驊第一季營收可能繳出季減成績單，最快在第二季營運開始回溫。

信驊5日公告2022年12月合併營收達3.91億元、月減6.8％，創2022年3月以來單月新低，不過在10月及11月合併營收亮眼成績帶動下，第四季合併營收依舊繳出單季歷史次高，達到13.27億元、季成長1.5％。

法人指出，信驊12月合併營收受到客戶庫存盤點影響，略微衝擊BMC晶片出貨表現，不過第四季在mini BMC出貨動能明顯衝高加持帶動下，營收仍寫下亮眼成績單。

累計信驊2022年全年合併營收52.10億元、年成長43.2％，創下歷史新高水準，符合公司原先預期。法人推估，信驊2022年全年獲利至少賺進超過五個股本，並有機會接近六個股本，且可望改寫歷史新高。

不過進入到2023年後，由於第一季工作天數相對其他季度較少，加上客戶對於資料中心建置動能開始略微放緩，因此法人認為，信驊第一季營運可能繳出低於第四季的成績單，不過第二季開始在英特爾Eagle Stream新伺服器平台開始放量後，信驊業績可望重新回到成長軌道之上。

由於英特爾Eagle Stream的新伺服器平台將在今年上半年開始交貨，且將會搭配信驊新款的BMC晶片一同使用，因此即便信驊全年BMC晶片出貨可能低於2022年，但在產品單價提升帶動下，法人仍看好，信驊2023年全年營運仍有望繳出優於2022年的成績單。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（5）穩懋Q2營收外資看升 喊加碼

砷化鎵代工廠穩懋(3105)2022年第4季合併營收35.1億元，季減11.05%，符合公司財測預估，隨著終端庫存調整近尾聲，美系外資認為穩懋(3105)營收自第2季回升可能性大增，給予穩懋「建議加碼」評等，激勵穩懋盤中股價走高。

受到終端客戶庫存調整影響，穩懋2022年12月合併營收為10.85億元，月減10.74%，年減53.67%，創下6年來單月新低，累計2022年第4季合併營收為35.1億元，季減11.05%，年減50.49%，符合公司財測第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，累計2022年合併營收為182.41億元，年減29.79%。

儘管第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，穩懋營運仍將較去年第4季下滑，不過歷經長達1年的調整，安卓(Android)智慧型手機市場調整已經差不多，PA亦因庫存去化不少壓力大減，市場預期，PA庫存調整有望第1季到第2季結束。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在上季法說會時表示，今年第1季應該是修正的谷底，第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

美系外資最新報告也認為穩懋第2季營收回升可能性相當大，美系外資指出，雖然還未看到Android手機復甦具體跡象(尤其是中國)，我們相信供應鏈中的功率放大器(PA)庫存水位應該到第2季初恢復到健康水平，就技術和產品品質，我們相信穩懋仍然領先於其代工廠，可望受惠於大中華區進貨，給予穩懋「建議加碼」評等，目標價為146元。（時報資訊 張漢綺）

（6）傳戴爾停用陸製晶片 世界、聯電多頭大喜

戴爾（Dell）傳出擬於2024年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，此情勢將加速供應鏈分化，聯電(2303)、世界(5347)等台系晶圓代工廠可望受惠，聯電、世界今日股價雙雙強勢攻高，其中又以世界放量衝過90關，表現最為搶眼。

日經新聞昨援引知情人士報導，指戴爾與惠普正積極進行供應鏈多元化策略，傳戴爾在2022年底告知客戶，希望2024年停止使用中國製造的晶片，改由中國以外的工廠生產，並要求供應商大幅減少在中國生產的其他零組件。

報導指出，戴爾並未就此事進行評論，但表示「我們不斷探索在全球範圍內推進供應鏈多元化，這對客戶與業務都有其意義」。

除此之外，市場昨也傳出，因全國疫情嚴重、讓政府面臨財政吃緊窘境，中國北京當局大規模補貼本土半導體產業、設法跟美國競爭的行動擬喊卡，若屬實，亦對台廠相關產業添利。

世界(5347)昨獲三大法人攜手擴大買超3516張，今日人氣直升，成交量不到11:00已突破2.2萬餘張，幾乎較昨日倍增，股價最高攻抵92元，突破前高92.9元在望。

聯電(2303)今年以來有三大法人偏多操作，拉抬5日線上揚，今日也受戴爾擬停用中國製晶片消息帶動，股價彈升約1.3%，持續守穩5日線上，1月16日亦將召開法說，對半導體景氣展望受矚目。(時報資訊 李慧蘭)

（7）蘋果光消風 瑞儀遭外資評價雙降

日系外資在最新出爐的報告中表示，瑞儀(6176)今年受到iPad及MacBook銷售，及OLED轉換影響，調降其評等，由原先「中立」降至「減碼」，目標價由115元降至78元。

日系外資報告指出，瑞儀2022年第2季受到大陸封控嚴重影響，下半年則因新iPad和 MacBook Air上市迅速恢復。但日系外資調查認為，蘋果的iPad和MacBook在2023年沒有明確的訂單確定性，推估iPad和MacBook占蘋果在2022年銷量的35％及29％，將2023年iPad和MacBook銷售量下跌8％及21％，分別為4800萬台、2050萬台。推估2023年瑞儀iPad銷量將下降26％，MacBook的銷量將下降14％。日系外資認為，新冠肺炎疫情後，在家辦公（WFH）需求減弱，將進一步影響蘋果2023年iPad和MacBook的生產訂單。

由於蘋果的iPad Pro顯示技術轉變為OLED，對瑞儀將產生影響，日系外資認為，瑞儀已經在2022年失去12.9吋iPad pro mini-LED背光業務，接下來OLED風險主要在11吋iPad Pro，而且OLED技術的風險是對瑞儀長期威脅。

外資雖然上修2022年獲利預估值18％，來反映去年下半年的需求掌握。不過，日系外資認為，2021～2022年的高基期，使得2023年的iPad出貨量將下降5～10％，但現在的需求似乎比預期更為疲軟。去年第4季開始看到MacBook Pro的訂單削減，這種疲軟似乎正在蔓延到2023年的主流MacBook。因此，預測2023年瑞儀的iPad/MacBook銷量將年減26％及14％。（時報資訊 莊丙農）

（8）轉機題材鍍金 玻陶族群笑了

傳產玻陶股台玻(1802)今大漲逾3%，凱撒衛(1817)亦攻高1%，冠軍(1806)、和成(1810)、中釉(1809)平盤震盪。在台玻激勵下，玻陶類股指數勁揚逾2.5%，類股漲幅早盤居冠，傲視大盤。

傳統玻陶業因原物料上漲、市場競爭激烈，危及業績，轉向開發高值化產品抗通膨。平板玻璃廠台玻開發出用於高階PCB之Low DK玻璃纖維布，用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途，搭上5G黃金列車。

台玻自12月初25元附近價位一路回檔到20元左右止跌回穩，外資投信近來接手布局，帶動資金進場，周五盤中漲幅達3%，日K連4紅，今挑戰穩住月線。

和成同樣致力高值化產品，以軍功及複合材料及精密陶瓷應用產品提升獲利能力，前期因軍工題材身價鍍金，爾後回檔來到17.5元形成支撐，在此區盤整蓄勢，外資終結連三賣，昨日轉向買超500張，頗有轉機意味。（時報資訊 張嘉倚）

（9）上月營收溜滑梯 銅箔基板三雄甩利空拚穩

終端需求疲弱，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)2022年12月合併營收同步下滑，其中台光電去年12月合併營收27.16億元，為2021年2月以來單月新低，不過3家公司盤中股價未受業績太多影響，聯茂及台燿力守紅盤之上。

伺服器/資料庫中心升級潮啟動，且車用新產品將於明年第1季開始量產，銅箔基板(CCL)廠聯茂(6213)預期，明年第1季營運將是全年谷底，第2季起逐步回升，下半年營運可望重回成長軌道。

今年第2季起通膨升息、大陸封控及電子產業庫存調整，銅箔基板廠營運多逐季走低，其中台光電去年12月合併營收為27.16億元，月減10.26%，年減16.85%，為2021年2月以來單月新低，累計2022年第4季合併營收為88.88億元，季減10.07%，亦是2021年第1季以來單季新低，累計2022年合併營收為386.72億元，年增0.45%。

聯茂2022年12月合併營收為23.47億元，月減2.66%，年減14.73%，累計2022年第4季合併營收為68.58億元，季增7.96%，累計2022年合併營收為291.26億元，年減10.43%。

台燿2022年12月合併營收為13.42億元，月減8.8%，年減26.19%，累計2022年第4季合併營收為41.43億元，季減8.24%，為2020年第4季以來單季新低，累計2022年合併營收為184.72億元，年減12.59%。

雖然從終端市場需求來看，清庫存動作可能到今年第1季末、第2季初，不過，隨著兩大伺服器新平台產品拉貨啟動，台光電及聯茂預期，今年第1季有望是全年營運谷底，第2季起逐步回升。（時報資訊 張漢綺）

（10）登興櫃戰略新板 天虹飆漲近56％

半導體設備及零備件廠天虹-新(6937)今（6）日登錄興櫃戰略新板，認購參考價為每股81元，目前實收資本額6.07億元。天虹開盤即以大漲46.91％的119元開出，隨後最高上漲55.56％至126元，早盤維持約5成漲幅，蜜月行情甜蜜。

天虹2002年成立後以提供半導體設備零備件起步，2017年起逐步投入發展自有品牌半導體設備，陸續推出物理氣相沉積（PVD）、鍵合機（Bonder）、解鍵合機（Debonder）與原子層沉積（ALD）設備，兩大業務皆橫跨矽基、化合物、光電半導體及半導體封裝。

天虹自推出自有品牌半導體設備以來，已取得諸多指標型客戶採用，包括沉積設備2020年切入蘋果供應鏈，應用於蘋果Mini LED製程，2021～2022年則陸續布局第三代半導體、矽基半導體製程、先進封裝領域，並逐漸打入各領域知名廠商產線中。

天虹2021年合併營收16.56億元、年增達65.81％，歸屬母公司稅後淨利1.77億元、年增達18.54倍，每股盈餘4.57元，全數改寫新高。2022年前11月自結合併營收15.39億元，稅後淨利3.03億元、每股盈餘5.46元，獲利表現已提前改寫年度新高。

觀察天虹去年產品營收貢獻概況，設備產品以PVD達79％為大宗，Bonder、ALD及Debonder分占9％、8％及4％。零備件產品則以耗材改善及製造占47％為大宗、維修及功能改善30％居次，客製設計產品17％、舊設備移機或翻新6％。

以客戶產業分布觀察，天虹去年設備產品以化合物半導體達63％為大宗、矽基半導體24％居次，半導體封裝及光電為10％及4％。零備件產品則以矽基半導體達90％為大宗，封裝、光電及化合物半導體分占5％、4％、1％。

天虹指出，公司的ALD/PVD及開發中的乾式刻蝕機，為台灣半導體產業中少見的自主研發機台，適時填補上台灣半導體設備業長期空缺。同時，化合物半導體功率元件未來5年需求成長可期，天虹積極與有建廠及擴產需求的兩岸客戶合作，帶動營收持續創高。

展望後市，天虹除持續開發設計自有品牌下一世代的半導體設備外，同時涉足電漿去殘膠（Descum）設備市場，隨著自有品牌設備銷售數量提升，後續將催生相關零備件維修需求。同時，持續根據客戶需求開發多樣的零備件產品，使公司營運持續成長。（時報資訊 林資傑）

（11）大立光去年營收轉正 股價發威收復所有均線

股王大立光（3008）去年營收恢復成長動能，全年營收達576.75億元，年增轉正成長2％，展望今年營運，市場寄望大立光高階鏡頭可以成長；大立光營收觸底回升，今（6）日股價也拉出長紅棒，至上午約11點過後，股價最高攻上2,165元大漲3.1％，突破所有短中期均線。

大立光今天一根長紅棒，不但收復10日線2,104元，盤中也衝過最後的一道防線-月線2,159元，至11點過後成交量290餘張，市場估計今天全場成交量將大於昨天的361張，昨天三大法人合計賣超37張，主要是來自於外資賣超57張。

大立光即將於下周四（12日）舉行法說會，市場高度關注法說會中公司釋放對未來營運展望。此外，由於近來蘋果砍單的消息頻傳，大立光法說成為外界觀察蘋果動向的重要指標。（工商時報 呂淑美）

（12）出師不利 愛派司興櫃首日變臉

愛派司(6918)今(6)日登錄興櫃，每股參考價53元，今日開盤為60.9元，最高衝至70元後，賣壓湧現，盤中跌幅超過15%，在50元附近徘徊。

愛派司目前資本額3.04億元，主要四大產品線為骨科內固定骨板、骨釘等創傷產品；膝關節炎、拇趾外翻等矯正產品；脊椎產品及代理人工替代骨、軟骨修復，產品已打入全台250家醫院。

愛派司成立於2009年，由外商公司業務團隊羅翔煒、黃聖瀧，與前佳醫董事長李泗銘三人共同成立。現有的產品中，創傷系列產品佔營收比重接近9成，而目前僅占1成營收比重的矯正類保膝手術所需的輔助器械，未來發展前景看好。

愛派司2022年前11月5.57億元，年成長14%，已超越2021年全年度的表現，法人推估，2022年營收、獲利可望有機會創新高。（時報資訊 郭鴻慧）