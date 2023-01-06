台股早盤多空交戰 聯電、力積電帶量上攻

台股加權指數6日開在14,278.52點，權王台積電（2330）開在455元，壓抑指數表現，傳陸半導體補貼將減少，聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）等主攻成熟製程的台灣晶圓代工廠，早盤股價帶量上攻，12月營收黑馬股如健喬（4114）、創意（3443）等股價亦往上，台股早盤多空交戰，指數在平盤附近震盪。

美股5日下跌，因就業市場的數據強勁，增添聯準會將繼續升息的擔憂，市場關注將公布的就業報告。

道瓊工業平均指數1月5日終場下跌1.02％（339.69點）、收32,930.08點。那斯達克指數下跌1.47％（153.52點）、收10,305.24點。費城半導體指數下跌1.98％（50.94點）、收2,518.52點。

元富投顧指出，台股雖月線反壓，但季線支撐強勁，加上KD黃金交叉，量能若能回溫，台股有機會迎來一波跌深反彈，呈震盪趨堅格局。以內資為主的櫃買指數相對強勢，領先大盤站回月線支撐，短線匯集人氣，是需要觀察的方向，區間以181～190點來看待。

升息循環近尾聲，美元指數從高檔拉回，103是觀察位置，留意熱錢的動向。國際股市不振，台股在月線附近震盪整理，觀察5日均量維持2,000億元以上、台積電450元巴菲特防線是否有守，作為盤勢強弱參考。

景氣撲朔迷離，多頭氣勢放緩，維持盤整震盪態勢。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。

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