虎年封關倒計時 卡位10檔常勝軍搶紅包

距離台股封關僅剩8個交易日，從近20年統計數據來看，過去20年封關日當天有17次上漲，機率高達8成5，更有投顧統計，如果把時間拉長至封關前一周，共有興富發、儒鴻、順德、潤泰新、新光金等十檔為常勝軍，其中興富發近10年上漲9次，勝率高達9成。

所謂封關日是指每一年農曆春節連假前的最後交易日，開紅盤則為農曆春節連假後的第一個交易日，台股今年封關日為1月17日，開紅盤日則為30日。

從過去歷史經驗，由於封關之後會遇上春節長假，國內沒有股市交易，但對應美國股市仍正常開盤，在全球經濟局勢不明情況下，通常股市大戶會在封關之前出脫部分持股，以免承擔巨大風險。

今年農曆春節連假有10天，投資人苦惱究竟要不要抱股過年，根據永豐金證券投顧整理1.封關日前N日買進至封關日的報酬率2.從封關日持有N日的報酬率可發現兩大現象：

封關日前10日持有的報酬率最差。 封關日當天、封關日後持有N日的勝率都在7成以上，且持有時間越長平均報酬越高。

得出結論是：在封關日前一天收盤或封關日當天進場的勝算較高。不過永豐金證券投顧也表示，歷史紀錄不代表未來績效，投資人還是要留意風險。

此外，該投顧也統計10檔封關日前一周常勝軍，近10年前一周的上漲次數分別是興富發9次；儒鴻、順德、潤泰新、新光金8次；聯茂、亞德客-KY、台光電、遠雄、華新科7次，平均漲幅從1％到4％不等，單年最高漲幅也有6％到14％。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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