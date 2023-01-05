1月5日一分鐘強弱勢股
1月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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佳龍（9955）
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10
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金價持續飆高，市場估今年續強，概念股受惠，股價創5個月高
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和椿（6215）
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10
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新任董事長上任、添新氣象，股價出量攻漲停，創逾3個月高
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美而快（5321）
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9.97
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還稅於民紅包利多將至，內需消費股集體點火，電商也同強
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士電（1503）
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9.89
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綠能、再生能源產業受政策加持，概念股強勢，股價創逾24年高
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宅配通（2642）
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9.09
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還稅於民普發6千元在即，消費概念股同歡，物流業者亦受惠
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網家（8044）
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7.74
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全民領6千估年後上路，電商類股同歡，股價爆量創逾5個月高
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雲品（2748）
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7.51
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疫情降溫，寒假、農曆年旺季來臨，觀光股營運復甦題材可期
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泰茂（2230）
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6.7
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年底車市旺季帶動、北美暴雪肆虐，資金搶進汽車零件股
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譜瑞-KY（4966）
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6.4
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無懼去年12月營收雙減，法人聯手買超444張，推升股價突破月線
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天宇（8171）
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6.37
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儲能族群輪動點火，本周量能明顯增溫，股價創逾8個月新高
製表：鄭郁平
1月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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緯穎（6669）
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9.74
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Meta大刪伺服器需求，外資看淡2023年表現、調降目標價
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營邦（3693）
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8.26
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5日盤中衝高後壓回，挑戰123元前高失利，留長上影線
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金麗科（3228）
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7.65
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去年12月營收2,022.3萬元，月減3.4％、年減78.2％，表現續弱
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晶心科（6533）
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5.98
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月線下彎形成壓力，且法人連兩日調節1,433張，5日股價開高走低
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創意（3443）
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5.11
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外資估今年Q1財務展望將是潛在利空，連三日賣超1,819張
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華星光（4979）
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4.92
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技術面弱勢，股價開高走低、回測季線尋求支撐
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智擎（4162）
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4.18
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波段漲幅逾16％，農曆年前獲利了結賣壓出籠，法人轉賣677張
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達能（3686）
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4.14
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綠能族群集體漲多回檔，外資逢高調節99張，惟下檔支撐仍強勁
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美食-KY（2723）
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4.11
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上檔5日線支撐轉壓力、投信連兩日轉賣174張，KD指標死亡交叉
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虹光（2380）
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4.02
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外資、自營商轉賣195張，股價5日跳空下跌，回測前低10.5元
製表：鄭郁平
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