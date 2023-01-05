1月5日一分鐘強弱勢股

1月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

佳龍（9955）

10

金價持續飆高，市場估今年續強，概念股受惠，股價創5個月高

和椿（6215）

10

新任董事長上任、添新氣象，股價出量攻漲停，創逾3個月高

美而快（5321）

9.97

還稅於民紅包利多將至，內需消費股集體點火，電商也同強

士電（1503）

9.89

綠能、再生能源產業受政策加持，概念股強勢，股價創逾24年高

宅配通（2642）

9.09

還稅於民普發6千元在即，消費概念股同歡，物流業者亦受惠

網家（8044）

7.74

全民領6千估年後上路，電商類股同歡，股價爆量創逾5個月高

雲品（2748）

7.51

疫情降溫，寒假、農曆年旺季來臨，觀光股營運復甦題材可期

泰茂（2230）

6.7

年底車市旺季帶動、北美暴雪肆虐，資金搶進汽車零件股

譜瑞-KY（4966）

6.4

無懼去年12月營收雙減，法人聯手買超444張，推升股價突破月線

天宇（8171）

6.37

儲能族群輪動點火，本周量能明顯增溫，股價創逾8個月新高

表：鄭郁平

1月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

緯穎（6669）

9.74

Meta大刪伺服器需求，外資看淡2023年表現、調降目標價

營邦（3693）

8.26

5日盤中衝高後壓回，挑戰123元前高失利，留長上影線

金麗科（3228）

7.65

去年12月營收2,022.3萬元，月減3.4％、年減78.2％，表現續弱

晶心科（6533）

5.98

月線下彎形成壓力，且法人連兩日調節1,433張，5日股價開高走低

創意（3443）

5.11

外資估今年Q1財務展望將是潛在利空，連三日賣超1,819張

華星光（4979）

4.92

技術面弱勢，股價開高走低、回測季線尋求支撐

智擎（4162）

4.18

波段漲幅逾16％，農曆年前獲利了結賣壓出籠，法人轉賣677張

達能（3686）

4.14

綠能族群集體漲多回檔，外資逢高調節99張，惟下檔支撐仍強勁

美食-KY（2723）

4.11

上檔5日線支撐轉壓力、投信連兩日轉賣174張，KD指標死亡交叉

虹光（2380）

4.02

外資、自營商轉賣195張，股價5日跳空下跌，回測前低10.5元

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平