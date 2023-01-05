外資鍾情金融股 分析師曝台股絕佳買點

美股收紅，台股今天跳空開高後，維持在高檔震盪，終場上漲101.92點，收14,301.05點，成交量略增至1,720億元。指標股台積電，雖然外資對於今年營運預估保守，但今天仍大漲2%。

今天外資買超19.48億元，投信賣超4.72億元，自營商賣超1.55億元，合計3大法人買超13.20億元。

外資今天大買金融股，買超前10名個股就佔了6檔，其中兆豐金、新光金都在萬張以上。總計今天加碼逾3千張的金融股共有12檔，依張數排列分別為兆豐金、新光金、第一金、台新金、富邦金、中信金、元大金、臺企銀、永豐金、國泰金、開發金、合庫金等。

台積電下周將辦法說會，不少外資提前發布預測報告，瑞銀與高盛都保守認為今年營收恐零成長，但外資今天卻停止賣超反手加碼6,726張。外資買進台積電及金融股，加上今天期貨多單留倉增加2千多口，來到1萬6,494口，顯示多方操作意向趨於明確。

賣超部分，今天張數最多為國泰臺灣加權反1。鴻海傳出立訊爭搶蘋果訂單，今天遭減碼1萬張，累計已連6賣，以波段觀察，近30日減碼21萬張高居第2，僅次於中信金的21.9萬張。

永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，股市非常有效率，利多與利空都會提前反應，去年1月完全看不到烏雲，結果股市就從1月開始走跌，等到真的看到利空已經是第3季。現在超過9成的人看法悲觀，但如果資金面在第1季即將見到升息循環的尾聲，在2023年長空結束的機率非常大。舊曆年前要觀察月線反壓，如果過了還可能會有回測，今年行情預估將是倒吃甘蔗、漸入佳境，2月中旬之前會震盪，因此1月、2月就是最佳買點。

外資今天買超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)15,844張、兆豐金(2886)13,878張、新光金(2888)13,747張、群創(3481)11,903張、第一金(2892)8,744張、台新金(2887)7,985張、富邦金(2881)7,509張、華城(1519)6,987張、台積電(2330)6,726張、中信金(2891)6,673張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰臺灣加權反1(00664R)15,437張、中興電(1513)10,086張、鴻海(2317)10,020張、富邦臺灣加權反1(00676R)9,260張、友達(2409)8,645張、元大台灣50(0050)6,484張、華航(2610)6,236張、華通(2313)4,367張、聯電(2303)3,663張、仲琦(2419)3,216張。

（旺得富理財網 王順泉）

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