外資小買超 台股農曆封關倒數 內需股吸金

外資買超19億 三大法人買超台股13億元

外資等三大法人周四（1/5）合計買超台股13.2億元。包括外資與陸資買超19.48億元；投信法人適度逢高調節，單日賣超4.72億元；自營商自行買賣部分係賣超6.21億元，避險部分係買超4.66億元，合計單日賣超1.55億元。

（工商時報 數位編輯）

台股漲101點突破14,300點 半導體水泥金融強勢

台股今天開高震盪收高，終場上漲101.92點，突破14300點關卡，收在14301.05點。半導體、水泥及金融類股指數同步上揚逾1%，為盤面焦點。

台股加權指數收在14301.05點，上漲101.92點，漲幅約0.72%，成交值新台幣1720.67億元。

美股費城半導體指數4日勁揚2.74%，台積電今天股價同步走高，收在458.5元，上揚9元。隨著美國記憶體廠美光（Micron）強漲逾7%，南亞科及威剛等記憶體族群股價也紛紛上揚。

此外，股后信驊、譜瑞-KY及聯電股價同步攀高，推升半導體類股指數勁揚1.49%，連帶帶動整體電子類股指數上揚0.88%。

台泥今天起至3月3日將自集中交易市場買回2萬張庫藏股，激勵股價上漲0.95元，收在34.45元，整體水泥類股指數勁揚1.89%。

隨著春節購物旺季來臨，加上開春後國民每人將發6000元現金，市場看好有利內需消費，激勵包括富邦媒、網家、宅配通等百貨及電商族群股價強漲。金融股也有不錯表現，類股指數上揚1.11%。觀光類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股指數維持盤整走勢，呈類股輪動格局，產業景氣變化與企業營運展望將是市場關注重點。

（中央社）

《盤後解析》台積聯手金融收高 春節僅剩8交易日變數多

台股在台積電(2330)及金控股穩盤下，指數開高震盪，終場加權股價指數站上14300點，以14301.05點作收，上漲101.92點，漲幅0.72％，成交金額1720.67億元。

分析師指出，全球資本市場都在等在經濟衰退來臨，俄烏戰爭未解，歐洲逐步邁向衰退，預期第1季末美國也將走上衰退之路。

而大陸解封後疫情似乎不可控，2022年受到疫情的嚴重干擾，消費、投資和出口同時下滑，今年第1季經濟面臨很大壓力，國際大經濟體2023年都有經濟衰退的挑戰，使得今年的全球金融環境仍有很大的風險變數，在復甦之路仍未見到，股市要要轉為多方趨勢並不容易。

台股從去年耶誕假期前，市場量能縮小到2000億元以下，今天開高後追價力道不足，僅台積電及部分金控股力撐全場，重電族群其表現搶眼，但今天除士電外，其餘相關個股回檔修正，近期成為中小型股及權值股輪流表現。

台股離農曆春節剩下8個交易日，後續迎來10天連續長假，變數仍多下預期維持量縮觀望的表現。整個趨勢未明前，盤勢持續震盪，應避免向上追高。

（時報資訊 莊丙農）