女股神逆風挺特斯拉 台系供應鏈卻苦笑

蘋果＋微軟＋谷歌=特斯拉？「女股神」逆風瞎挺 台系供應鏈也笑不出來

被譽為「女股神」封號的人伍德（Cathie Wood）無畏特斯拉（Tesla）近3個月股價狂跌55％，投資人不堪虧損，湧現大逃殺，其操盤方舟投資旗艦基金 ARK Innovation ETF（ARKK-US）「危機入市」，在今（2023）年的首個交易日中，買進了超過176,000股特斯拉股票，價值估計超過1,900萬美元。

從去（2022）年10月3日起，伍德就開始低接特斯拉，旗下基金共買入超過超過93.8萬股。伍德更大膽預言，特斯拉股價在未來五年內上看1,500美元（昨日收盤價為113.64元），並表示這檔股票馬力十足，漲勢還可再跑千百里。

網友吐槽伍德，指稱「特斯拉現在股本要漲到1500元，代表市值逼近6兆美元，6兆美元是什麼概念？現今地球上最強大的三間公司蘋果、微軟、谷歌加起來市值都沒有6兆美元，特斯拉憑什麼？」

該文引發其他人共鳴，「瘋狗流散戶」、「自駕是噱頭」、「馬投顧根本就是吹過頭」、「當年思科市值=通用的下場？」、「她的意思是特斯拉會減資90％啦」、「馬斯克的超高價值是衛星火箭不是電動車」、「喊市值追上蘋果已經很瘋了，現在更瘋」等。

今（5）日台系特斯拉供應鏈漲少跌多，同致（3552）、和大（1536）、永彰（4523）、維熹（3501）等收漲，立凱-KY（5227）、智伸科（4551）、華城（1519）、台達電（2308）、為升（2231）、新普（6121）、康舒（6282）、新盛力（4931）等走跌，裕隆（2201）與胡連（6279）則收平盤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）