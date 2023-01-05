重電股沒電 台積給力 台泥in 11檔滿面紅光

台股今（5日）加權股價指數收盤報14,301.05點，漲101.92點，漲幅0.72％，成交量為1,720.67億元。權王台積電今上漲9元至458.5元，漲幅2％，率領半導體股上攻。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計和椿、佳龍、美而快、建榮等11檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以水泥、半導體類股波動最大，分別上漲1.89％、1.49％，觀光類股跌幅明顯，下跌1.01％。

重電概念指標股華城、中興電個股券資比大幅攀升，形成多空激戰局面，今日兩檔雙收黑，華城下跌1.22％至56.9元；中興電下跌2.84％，收在71.9元。

昨（4日）宣布將實施庫藏股的台泥，5日股價在庫藏股利多激勵下，早盤以高盤開出，收在34.45元，漲幅2.84％。

另外，今傳出蘋果將與立訊精密簽訂合約，讓立訊生產較高端iPhone。這意味著富士康過去獨占iPhone Pro系列的獨家組裝地位不再。受利空消息衝擊，鴻海今帶量下跌，收盤下跌0.1％至98元，成交張數居上市股第七名，報35,574張。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4％的有19檔，前5名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為和椿（6215）、佳龍（9955）、晶相光（3530）、士電（1503）、康控-KY（4943）、宅配通（2642）、雲品（2748）、伊雲谷（6689）、AES-KY（6781）、立積（4968）。

上市股今跌幅超過3％的有16檔，收盤跌幅前10名為緯穎（6669）、晶心科（6533）、創意（3443）、達能（3686）、美食-KY（2723）、虹光（2380）、高力（8996）、八貫（1342）、上緯投控（3708）、華夏（1305）。

上市成交量前10名個股依序為華城（1519）、華新（1605）、中興電（1513）、宏達電（2498）、中信金（2891）、嘉裕（1417）、鴻海（2317）、樂事綠能（1529）、群創（3481）、聯電（2303）。

上櫃有18檔6％以上漲幅，漲幅前6名都是漲停，收盤漲幅前10名依序為美而快（5321）、建榮（5340）、天方能源（3073）、德宏（5475）、倚強科（3219）、兆遠（4944）、欣技（6160）、系通（5348）、網家（8044）、天品（6199）。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，收盤跌幅前10名為營邦（3693）、金麗科（3228）、其陽（3564）、安鈦克（6276）、聯發國際（2756）、富驛-KY（2724）、大略-KY（4804）、華星光（4979）、天擎（6708）、迎輝（3523）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、天宇（8171）、網家（8044）、金居（8358）、安勤（3479）、健喬（4114）、橘子（6180）、榮剛（5009）、松瑞藥（4167）、世界（5347）。

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