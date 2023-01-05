油價兩天跌9％ 3檔桿反原油ETF同步爆量

國際原油價格續連二天大跌超過9％，在台股交易、與原油連動的三檔槓反原油ETF，今（5）日同步爆量，二檔槓桿型-期元大S&P石油（00642U）及期街口布蘭特正2（00715L），至11點過後約各跌3.78％及7.91％，另期元大S&P原油反1（00673R）則大漲3.67％。

2023年也才過二個交易日，受中國疫情放寬後而導致疫情快速升溫影響，間接影響原油短線需求，國際油價出現連續二日大跌，1月5日美國西德州輕原油期貨下跌5.32％，創下近3個月最大單日跌幅，連續二日累計跌幅高達9.24％，更是創近10個月以來連二日累計最大跌幅。

因此，近日吸引不少投資人透過原油ETF進場布局原油市場，國內所發行的原油ETF都出現爆量，多至少創近1個月以來新高。

投信專家分析，受到經濟前景的打壓，原油需求的不確定性再次升溫。國際貨幣基金組織（IMF）就經濟增長發出警告，隨著世界前3大經濟體美國、歐盟與中國大陸同時放緩，預估全球會有三分之一經濟體陷入衰退。而最近美國西德州輕原油期貨近遠月價差也出現正價差持續擴大現象，這也顯示原油供需市場供過於求有持續擴大現象。

投信專家指出，回顧2022年在高通膨環境壓力下，各國央行採取積極升息以壓抑通膨，可能為2023年帶來的經濟衰退隱憂。經濟不振可能對原油需求造成一定程度的疲軟，不過，中國疫情的解封則可望帶來新增需求，且俄羅斯表態將進行6％幅度的減產政策，在供給減少，需求整體持穩的結構變化下，預期為2023年的原油市場帶來支撐力道。

倘若投資人交易美國USO ETF須特別留意，自2023年1月1日起只要賣出公開交易合夥企業（Public Traded Partnership，PTP）股權，將依交易總金額的10％扣繳稅額。在美國掛牌之商品期貨ETF絕大多數都是採PTP架構發行，故建議投資人可透過國內業者發行之期元大S&P石油ETF（證券代碼00642U）進行操作，不僅免去PTP架構下的10％扣繳稅額，更具有高度便利性及流動性。

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