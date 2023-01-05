1/15上市、櫃企業營運快報

今（1/5）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.行政院長蘇貞昌今（5）日在行政院會聽取衛福部「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」報告時，衛福部表示，中低收入戶生活補助延長一年，今年1月起低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，並為期一年。為簡政便民，民眾免申請，政府會主動匯款至民眾帳戶，預計約60萬人受惠。

2.德微(3675)2022年合併營收為21億7761萬7000元，年成長6%，德微啟動轉型，由於設備汰除，德微預估，第1季業績將季減年減15%到20%，但第1季是谷底，第2季起有望逐步回升，德微董事長張恩傑表示，2024年業績將展現轉型成果，超越去年再創歷年新高。

3.據統計，去年前11月核准住宅建照量已達16.6萬戶，推估全年將超過17萬戶並創下1995年以來的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021下半年房市熱銷時，一個月實價揭露可達1.2萬戶，以這樣的數據推估，房市景氣最暢旺時，一年最多可消化約14~15萬戶的預售案件。

不過去年下半年一個月剩下約6000戶，等於一年只有7萬戶左右的自用需求，倘若未來預售不能換約，剩下自用需求，又碰上景氣轉差，過去一段時間一年17萬戶的未來潛在案量，即使沒有全數動工，也會對市場供給造成壓力，尤其過去兩年房價飆漲、新興重劃區等，可能壓力更為顯著。

4.有成精密(4949)送件申請登錄興櫃一般板。

有成精密成立於92年11月，主要業務為太陽能模組生產/品牌經營商、能源整合管理服務、半導體設備零件設計/銷售及維修整合服務，董事長兼總經理為陳思銘，目前股本為5.51億元，111年上半年稅後盈餘為2.28億元，每股盈餘為5.04元，累計前11月合併營收為51.64億元，年增85.5%。

5.搶春日頂級國旅旅宿商機，天成飯店集團結合旗下頂級度假飯店瑞穗天合國際觀光酒店，以及位於桃園的豪華露營品牌朋趣，於1月10日開賣「桃花雙城遊買一送一住房優惠」。

雙人平日入住城堡溫馨家庭房與朋趣的雲端號露營車優惠價19,999元起，瑞穗天合更加碼提供旺日不加價優惠，住宿皆享早餐、晚餐一泊二食，朋趣另外提供下午茶野餐和宵夜，一泊四食的服務讓住宿體驗更臻完美。

6.國發會公布2022年11月台灣景氣對策信號，景氣燈號由黃藍燈轉為藍燈，為2018年11月以來首次，領先、同時、落後指標連續三個月同步衰退，反映景氣低迷。不過統計領先指標落底後一年，台股大盤有逾三成平均漲幅，若從景氣循環角度思考，投資人可持續留意領先指標所反映的相對低點進場位置，並透過元大台灣50(0050)等市值型ETF分批布局。

7.曜越(3540)於CES 2023美國消費性電子展推出CTE Form Factor機殼系列，曜越2022年業績受PC產業需求不振影響基期較低，曜越對今年展望偏審慎樂觀，預期今年會比去年好。