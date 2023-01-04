台積電全年營收 2大外資估零成長

台積電法說會熱度未演先轟動，繼花旗環球證券後，瑞銀、高盛、德意志證券接連提出法說關注焦點與預測，投資評等以「買進」為唯一共識，然而，基於終端需求不振與產業景氣下行循環，外資同步提出上半年營收連兩季衰退、全年營收無增長等保守預期，先替市場打預防針。

台積電已敲定12日（下周四）召開本季法說會，但4日卻跌破巴菲特防線450元關卡，終場股價下跌3.5元以449.5元作收。外資連五日站在賣方，合計賣超2.57萬張。

包括最新對台積電提出財務預期的花旗環球、瑞銀與高盛證券，均認為台積電上半年營收將面臨連兩季衰退，與產業調整的基本觀點一致，值得注意的是，基於終端需求不振因素，瑞銀、高盛證券現在都認為，台積電2023年營收以美元計價將與前年度持平。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞指出，儘管台積電2022年下半年產能利用率維持滿載，步入2023年仍難倖免於庫存去化與終端需求下調修正。根據瑞銀估算，台積電第一季以美元計價營收將季減16％，與摩根士丹利證券等外資估計值相去不遠；放眼第二季，因產業循環逆風尚未消散，瑞銀估計，台積電營收恐將再季減3％～4％。

針對市場討論最多的先進製程產能利用率面向，外資直指，因為台積電主力客戶面對終端需求疲軟侵襲，影響台積電營運動能，7與6奈米遭受到最大的壓力，瑞銀認為，上半年產能利用率將跌到40％區間，高盛證券亦持相似觀點，另外，因iPhone季節性因素，外資判斷5奈米製程產能利用率將為70％～80％。

高盛證券認為，市場已經對台積電上半年展望偏疲弱有一定程度預期，法說會的關鍵將聚焦下半年終端需求復甦的進度，以及2023年全年展望。目前看來，台積電很可能在即將到來的法說會上釋出全年營收財測，並看好台積電經營管理階層維持「2023年是另一個成長年度」論調。高盛證券也提醒，因終端需求還缺乏明顯復甦跡象，下半年的需求反彈進度可能比台積電預期得要慢，因此，全年美元計價營收可能較前度持平。

儘管短期營運展望較為顛簸，高盛證券持續對台積電長線營運投下肯定票，並指出，受惠高效能運算（HPC）需求、半導體內含價值成長，台積電仍可達成未來幾年營收年複合成長率15％～20％目標。