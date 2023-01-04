台泥公告買庫藏股 最高總金額10.19億元

台泥（1101）4日公告，臨時董事會決議執行庫藏股，以23.45元至50.99元區間價格，自1月5日起至3月3日買回2萬張，最高總金額10.19億元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

若以台泥4日收盤價33.5元計，預計花費最高金額10億多元，估最多可買回約3萬張。

根據台泥公告的說法，此次買回庫藏股，主要是要延攬人才及留任人才所用，供員工認股之用。

台泥正進行多元發展及朝能源事業積極投入，在即將進入收成期，對員工認股來說，應該也是對公司有信心的表現之一。

根據台泥的公告，預計買回股份總數僅占台泥已發行股份0.27％，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產0.57％，台泥公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響台泥資本維持。

而根據台泥最近的實施庫藏股時間，是在2020年5月5日至同年5月22日，預定買回8,000張，後實際買回4,000張，原預定買回期間因台泥股價與大盤相較無超跌情形，為維護股東權益及考量員工認股意願，故未執行完畢。

不過，市場認為，2022年大陸水泥市場景氣低迷，加上煤炭價格飆漲，讓台泥當年的營運受到極大的衰退。此次的庫藏股買進，應也與外資大賣有關。

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