外資買超前十出爐 近一月砍這檔逾21萬張

2023年剛開始，國際各大機構專家紛紛看衰今年經濟，美股4大指數收黑，今天台股開盤小跌，指數在平盤附近震盪，盤中一度翻紅，終場下跌24.99點，收14,199.13點，成交量1,610億元。

今天外資賣超55.94億元，投信買超7.60億元，自營商買超5.84億元，合計3大法人賣超42.50億元。

外資今天買超冠軍為ETF富邦越南，越南股市新年開盤以來連漲2天，去年大跌最深一度超過4成，不過近期已出現止穩打底。外資對富邦越南連5買，累計1.9萬張。

賣超第一名為鴻海，高達1.77萬張，累計連5賣共5萬3,756張，近30日賣超21萬3,547張也高居上市櫃第一。雖然鴻海近日傳出鄭州廠恢復正常生產、與輝達共同開發自駕車平台等2大利多，但外資仍不領情，持續減碼。

航運股貨櫃及散裝族群也遭賣超，包括陽明、長榮、萬海、慧洋-KY、四維航等。鋼鐵股中鋼、中鴻；晶圓代工聯電、台積電都在賣超之列。

永誠國際投顧總監陳威良表示，回顧2021年封關時市場一片樂觀，法人上看2萬點，結果2022年一路下殺；反觀上週2022年封關，市場悲觀看壞。事實上，2021年封關時月KD在80以上超買過熱區；反之，2022年封關，月KD已經來到20附近長線低檔出現黃金交叉，轉折的機會就在眼前，大部分利空都已經反應完畢。去年外資賣超台股1.2兆創紀錄，展望2023年，外資回頭買超台股的機會非常高，只要外資回補，將成為推升台股的力量。

外資今天買超上市個股前10名為：富邦越南(00885)11,374張、友達(2409)11,366張、榮成(1909)5,747張、永豐金(2890)5,213張、富邦恒生國企正2(00665L)4,692張、台新金(2887)4,667張、華新(1605)4,514張、長榮航(2618)4,489張、兆豐金(2886)3,816張、寶成(9904)3,815張。

外資今天賣超上市個股前10名為：鴻海(2317)17,716張、玉山金(2884)12,540張、元大台灣50(0050)9,791張、陽明(2609)5,699張、長榮(2603)5,607張、華航(2610)4,487張、中鴻(2014)4,308張、中鋼(2002)4,026張、慧洋-KY (2637)3,596張、聯電(2303)3,441張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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