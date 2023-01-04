發6千滾千萬？卡位7檔銅板股好划算

蔡政府今(4)日定調將以每人普發6,000元的方式還稅於民，但如何運用這筆錢把小錢變財富，專家給出建議。經綜合整理，有專家指出，若以6,000元定期定額，選擇年化報酬率10%、15%的基金標的，長抱20年有機會滾出近千萬財富；另有專家以5項選股條件，選出7檔股價低於50元的銅板股，建議投資人逢低進場滾出財富。

據蘋果新聞網報導，統一投信表示，想用6,000元申購單筆基金或是買零股，長期累積財富的效益有限，但若以6,000當作起點，長期投資10、20年，投資效益就會很驚人；統一投顧舉例，台股加權指數跟元大台灣50(0050)年化報酬率都是10%，統一奔騰與黑馬兩檔基金則是15%，若扣款10年，終期資產預期分別為112萬元和165萬元，長抱20年則可機會分別達到455.6萬和898.3萬元。

另外，仲英財富投資長兼分析師陳唯泰則在Yahoo股市上指出，比起消費花光光，6,000元拿來買股可說是更好的使用方式，他列出5項條件，包括股價低於50元、近10日法人買超大於2,000張、近一週成交量大於2,000張、股價淨值比小於1.2倍、本益比小於15倍等進行選股。

若以今日收盤價來看，符合陳唯泰選股條件的個股包括裕民(2606)、緯創(3231)、新光金(2888)、臺企銀(2834)、仁寶(2324)、台新金(2887)、宏碁(2353)等7檔銅板股。

陳唯泰表示，仁寶、緯創、新光金都是股價低於淨值，外資一直吃貨的個股；以新光金來看，今日收盤價每股8.8元，一張只要8,800元，只要投資人再補貼2,800元就可以有一張股票，台新金的話，今日盤15.2元，則可以夫妻二人合作便可買到；至於電子股方面雖較貴，但也就20元出頭，若扣掉政府退款形同打7折。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍 ）

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