外資賣超55億 台股國家防線附近撿便宜貨

外資賣超55億 三大法人賣超台股42億元

外資等三大法人周三（1/4）合計賣超台股42.5億元。包括外資與陸資賣超55.94億元；投信法人買超7.6億元；自營商自行買賣部分係買超5.45億元，避險部分係買超0.39億元，合計單日買超5.84億元。

業內人士指出，央行發行一年期（364天）定存單利率1.202%，係連2跌並寫下近4個月新低點，顯示市場擁抱現金伺機而動，手頭並不缺錢；對台股而言，個股依題材領先盤勢發展的波段行情，在「軋空手」下似愈趨有看頭，值持續關注。

簡單的說，市場評估國安基金領軍八大官股券商護盤的「國家防線」係處萬四附近，因此，盤勢拉回即可伺機撿便宜貨。在傳產與科技業等大咖，多普遍預期今年Q1將是景氣谷底，Q2有機會自谷底翻醒下，顯示台股轉機氣象不必過分悲觀。

（工商時報 數位編輯）

台積電壓尾盤 台股收跌24點 失守14,200

台股今天早盤雖一度受到美股收黑影響以低盤開出，但隨即在電子權值股帶動下拉至平盤附近整理，終場小跌24.99點，成交值略有增溫，但人氣仍嫌不足。

加權股價指數終場下跌24.99點、跌幅0.18%、收在14199.13點、成交值新台幣1610.11億元，電子股受到台積電跌3.5元影響，表現稍弱，傳產、金融則是奮力撐盤，電子次族群中以光學雙雄大立光、玉晶光表現最為搶眼，傳產則是造紙、汽車走勢相對強勁。

此外，中小型股也在資金流入下，呈現個股表現的態勢，包括板卡、強韌電網、電動車電池、驅動IC等皆有凸出表現，反倒是與指數關聯性大的個股，在國際股市表現不穩下，走勢也相對蹣跚。

分析師表示，台股2023年開紅盤後成交值遲遲未有明顯放大，昨天即使指數收紅，外資進出也略嫌冷清，顯示資金尚未完全歸隊，在今年農曆春節長達10天的情況下，市場觀望氣氛恐持續濃厚，上方橫亙的月線14400點至半年線14307點壓力不小。

投顧也認為，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將公布12月貨幣會議記錄，市場也關注半導體風向球的台積電即將舉辦的法說會釋出的景氣看法，縱使各國經濟前景不樂觀將影響股市表現，但台股季線13965點及14000點整數關卡支撐估仍相當強勁。

（中央社）

《盤後解析》14200「積」戰落敗 紅包行情年後發酵？

美股2023年首日翻臉收低，擔心經濟衰退聲音仍大，周三台股跟跌，開跌37.17點報14186.95點，開盤最低跌14177.97、下跌46.15點，隨後由台積電領電子重回平盤之上，翻紅戲碼上演，盤中最高達14257.45、上漲33.33點，在14200之平盤上下震盪攻防，但台積電等半導體股走疲，拉低尾盤，台股終場守不住14200大關；中小型股輪動表態，櫃買則開高走高，市櫃市場不同天。

周三終場，加權指數下跌24.99點或0.18%，報14199.13點，成交量略增1613.29億元；櫃檯指數上漲0.94點或0.51%，報183.47點，成交量464.58億元。

權值股成為主要壓盤重心，權值王台積電(2330)開低，早盤觸及448.5元最低，盤中翻紅卻留不住多方，午後翻黑跌幅擴大，終場下跌0.77%或3.5，報449.5元。晶圓雙雄雙雙午後走疲，聯電(2303)翻黑下跌0.85%報41.05元。鴻海(2317)、聯發科(2454)也雙雙下跌超過1%。

高價股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)齊力收漲約1%，千金股旭隼(6409)同樣收漲約1%，而力旺(3529)更大漲近6%。祥碩(5269)、富邦媒(8454)亦高漲半根漲停板以上，世芯-KY(3661)、寶雅(5904)、和泰車(2207)、譜瑞-KY(4966)均不遜色。

具政策利多題材的儲能、綠能概念股表現亮眼。半導體產業對總統提政策建言書，擔心電不夠用，能源概念股如新晶投控(3713)、華城(1519)漲停，達能(3686)觸及漲停，上緯投控(3708)、安集(6477)、中興電(1513)、華新(1605)、大亞(1609)等皆強勢上攻。

造紙、百貨、汽車、光電多有題材，類指收漲約1%，金融有收小紅力挺，電子、半導體走疲翻黑，鋼鐵也收跌，航運跌1.69%最劇。航運中，受BDI拖累的散裝最苦，貨櫃三雄亦難逃空軍下拉，華航也同樣後繼無力。

外資從長假中有陸續歸隊跡象，台股也將迎接年報營收公布潮。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤持續在月、季線附近震盪整理，表現較美股強勢，壓力主要來自科技類股弱勢，外資操作也較為保守，預期台股短期內將在月線到半年線區間整理，下檔有國安基金護盤作為支撐，建議投資人在農曆年封關前聚焦重量級個股的法說會內容。

周三盤中行政院宣布，過年後於2月底每人發6000元，市場人士認為，這將有助於刺激未來消費買氣。勞動基金運用局周二表示，今年台股將先苦後甘，靜待一段時間後台股有機會回升，建議投資人可趁著台股大跌時逢低布局。

2022年12月台股跌近5%，市場期待的年底作帳行情破滅，2023年元月行情、抱股過年能否值得期待，市場看法不再一面倒，反而偏向震盪行情，加上政府加碼6000元年後紅包，紅包行情可能從農曆年前改到農曆年後。投資專家表示，政策態度偏多，投資人應逢低留意績優好股，提前展開下一波反彈行情布局。

（時報資訊 葉時安）

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