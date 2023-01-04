全民有錢領 內需股歡呼 3檔多頭排列走強

經濟衰退陰霾干擾全球金融市場，美股4大指數收黑，台股早盤以下跌40點附近開出，政府「還稅於民」決定發現金，內需概念股觀光、百貨族群表現強勢，加權指數盤中由黑翻紅。

近期台股因臨近農曆年前長假，加上國際機構專家普遍看衰今年經濟展望，市場觀望氣氛濃厚，近幾天交易清淡，大盤量能持續維持在低檔，元月行情的投資氣氛相對保守。

不過，近日全民普發現金議題引起各界關切，民眾期待多一筆意外之財可以用於消費，台股內需相關族群相繼表態，富邦媒（8454）、雲品（2748）今天盤中大漲逾3％，王品（2727）、寒舍（2739）大漲近2％，美食-KY（2723）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）也都強勢在紅盤之上。其中，王品、雄獅、鳳凰技術線型多頭排列，股價穩步走高。

距春節封關僅剩10個交易日

專家分析，雖然2023年國際經濟展望不佳，但內需消費族群受惠於疫情常態化逐步解封，市場最關注的旅遊、觀光等需求將有報復性的業績回補，而其他內需消費市場或許爆發性較弱，但持續性預期可以拉得很長，相關個股值得持續留意。

法人表示，從歷史數據來看，台股元月上漲機率高，預料春節前仍有紅包行情可以留意，惟前波短線漲多且距春節封關僅剩10個交易日，加上經濟衰退是今年全球市場的共同難題，可能引發市場落袋為安心態，個別題材發揮空間較大，指數呈現震盪整理機率高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

政院宣布每人發6,000元 中低收入戶再加發

電機機械股放量大漲 2檔人氣爆棚奔漲停

再生能源夯 這檔儲能股創近15年新高