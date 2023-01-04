再生能源夯 這檔儲能股創近15年新高

再生能源發展成為趨勢、加上台電強韌電網計畫加持，展望2023年，除綠能、強韌電網計畫之外，儲能業務、子公司華城電能，都將逐漸成長對華城(1519)帶來貢獻。4日在買盤點火下，華城股價開高走高，不到10點即帶量鎖上漲停57.6元，股價創下2008年5月以來新高。

華城股價在51元高檔附近整理近一個月後，近二日連續帶量拉出二根長紅棒，3日投信大買2097張點火下，多頭攻勢啟動。

國票投顧研究報告指出，華城2022年前11月營收64.87億元，年減12.27%，主因顧客端相關案場缺工造成進度緩慢，導致交貨不如預期，惟第四季情況已經好轉，預估隨著缺工情形大幅改善，離岸風電的陸域工程案以及外銷有望帶動第四營收及獲利成長，預估 2022全年營收87.45億元，年減3.1%，毛利率則在成本移轉及執行安全庫存下大幅提升，獲利預估 5.81億元，年增約1倍，EPS約2.22元。

展望2023年，國票投顧認為，除較為重要的綠能、強韌電網計畫之外，儲能業務亦陸續洽談案廠中，子公司華城電能的超充站全台市占率更超過50%，與多家車廠合作到府服務，目前自有快充站29座、合作快充站31座、慢充樁280 支，目前充電收入、工程收入以及營運收入加起來約貢獻1%營收比重，看好儲能及電能未來都將對華城帶來貢獻。

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