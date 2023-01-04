賺多配少 失望性賣壓爆棚 這檔連兩天大跌

製鞋股獲利王鈺齊-KY（9802）2022年前三季EPS高達14.94元，其中上半年EPS即達8.06元，但該公司決議2022上半年每股僅配息1.2元，出乎市場意料，失望性賣壓大舉出籠，3日股價罕見出現跌停走勢，投信賣超938張，融資更是大減2,042張，4日早盤股價持續走軟，最低來到131.5元，跌幅逾4%。

鈺齊主要為運動鞋、戶外鞋之代工生產，目前量產的品牌客戶包括VF，WWW及Decker等三大集團為前三大客戶，營收占比合計約40％，前十大客戶占比合計約80-90％。2022年新增客戶包括CAMPER、HOKA、Oboz、GYMSHARK及Normal等，目前共有50多家品牌客戶。

統一投顧研究報告指出，鈺齊營收的季節性特徵明顯，每月營收波動較大，主要是受到客戶指定交期，集中交貨之影響，觀察季節性特徵，每年3月至4月及9月至10月為春夏款與秋冬款鞋款的季節交替階段，為營收最淡的時刻；而4月至7月主要出秋冬款訂單，10月至隔年2月出春夏款訂單，營收動能相對較強。

鈺齊2022年第三季EPS6.85元，優於2021年同期的1.84元，創單季新高，也超越2021全年EPS6.39元，累計2022年前三季EPS高達14.94元，大幅優於2021年同期的4.29元。

鈺齊2022上半年EPS8.06元，但董事會決議2022上半年每股僅配息1.2元，市場大失所望，繼3日股價打入跌停後，4日股價持續走疲，3日一根帶量長黑棒後，技術面已翻空，暫看前波低點126元是否有支撐。

統一投顧預估，鈺齊2022第四季至2023第一季的春夏鞋款訂單規模，約與2022第二季至2022第三季的秋冬鞋款訂單規模相當，稼動率及訂單維持高檔，營運動能穩健，預估2023年營收268.34億元，年成長8.97%，業外少了匯兌利益貢獻，估EPS為17.59元，年減8.58%YOY，若以本業EPS計算，則年成長7.85%。

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