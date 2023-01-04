台積壓盤 航運網通股吸金 台股平盤震盪

受美股收黑拖累，台股加權指數4日開在14,186.95點，權王台積電（2330）開在449.5元，雙雙開低，壓抑盤勢。惟貨櫃三雄及航空雙雄逆勢上揚，軍工概念股、網通股、12月業績股也見資金點火，台股早盤指數在平盤附近震盪，多空呈現觀望。

特斯拉、蘋果股價下殺，再加上投資人靜待聯準會（Fed）貨幣政策會議記錄出爐，美國四大指數在新年第一天全面收低。

道瓊工業平均指數1月3日終場下跌0.03％（10.88點）、收33,136.37點。那斯達克指數下跌0.76％（79.5點）、收10,386.98點。費城半導體指數下跌1.23％（31.12點）、收2,500.99點。

統一投顧指出，聯準會（Fed）將聯邦資金利率升到 4.25％～4.5％，且暗示2024年之前不會降息，鷹派言論，讓市場擔憂高利率將加速經濟衰退。展望2023年，市場關注中國大陸解封後的消費復甦力道，以及俄烏戰爭有沒有機會停戰。

台股後市分析如下:第一、CES 2023將於1月5 日至8日在美國拉斯維加斯展開，消費電子短股價有短多可以期待。第二、研調機構CCS近期指出，2022年XR（AR／VR）設備出貨量較前年下滑，展望今年，預計下半年需求回升，以及 Sony、蘋果新品帶動下，出貨可望回到2021年水準，重回1,100萬台水準，並較2022年成長 18.7％。

第三、台股指數開低走高，價漲量增站穩5日均線，短線有機會持續反彈，但成交量始終無法放大，在台積電1月12日法說前，預期大盤將會是在月線以及季線之間震盪的格局。

第四、台股盤面多點開花，電子看好CES的消費電子的驅動IC及顯卡族群，包括:天鈺、聯詠、瑞鼎、敦泰、技嘉、華擎、撼訊。

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