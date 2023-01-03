台股3日新春開紅盤，盤中指數一度回測萬四關卡，幸賴中長線壽險、政府基金等機構法人逢低買盤齊湧，拉抬權值股往上，指數由黑翻紅。然散戶不敢跟進，大盤成交值1,513億元，連續七天低於2,000億元，加權指數終場上漲86.43點、收在14,224.12點，力守萬四防線。

信用交易資券同減，3日融資餘額單日減少7.37億元、1,657.95億元，融券張數也小減379張、達61.8萬張，現股當沖連三日逾四成，顯示散戶打帶跑心態濃。

三大法人同步站在買方，合計買超27.18億元，其中，外資買超3.96億元，投信買超13.87億元，自營商買超9.18億元。在期貨部分，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,277口至15,944口。

包括兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光及統一投顧董事長黎方國等名師認為，台股開低走高，但量能未明顯放大，資金仍未回籠，由於農曆封關僅剩10個交易日，封關前上看14,500點。

李秀利指出，台股一度下跌逾百點，再度測試季線13,947點支撐力道，所幸目前市場對於春節紅包行情，仍有正面期待，加上國安基金可望持續護盤，致使大盤開低走高。

她強調，現階段市場關注三大事件，分別是台積電12日舉行的法說會，預期台積電第一季營收將呈雙位數季減，且台積電對未來展望，也將影響元月行情。二是聯準會（Fed）本周將發布的12月會議紀錄，有助於投資人評估官員對通膨的看法。三是上市櫃公司12月營收發布，將牽動個股表現。

黎方國認為，陸港股盤中急拉，帶動台股指數由黑翻紅，後續要視外資是否歸隊。根據過往經驗，過去30年，台股從未見連二年收黑，技術性跌深反彈可期。

但他也表示，觀察中國大陸疫情能否獲控制、以及法人新年度是否積極建倉布局，如果配合量增價揚，則可布局元月紅包行情、搶反彈。

陳奕光則認為，封關前指數有機會上看14,500點，主要理由有四：一是外資賣超台股金額放緩，二是台積電本益比居歷史區間下緣，評價有望回歸正常值。三是融資續降，四是政策偏多，有利台股反彈。

在選股部分，陳奕光建議，兔年擇股看Rabbit概念，亦即解封復甦概念（Recovery） 、汽車零組件（Auto parts） 、金融股（Bank）、景氣循環（Bottom cycle）、高殖利率股（Interest）及觀光旅遊（Tour），有望獲得優於大盤的表現。

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