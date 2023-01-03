1月3日一分鐘強弱勢股
1月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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麗臺(2465)
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10.00
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板卡族群強勢吸金，外資回頭加碼，股價帶量收復月線
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振曜(6143)
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9.92
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三大法人同步買超，KD指標交叉走揚，向上挑戰70元整數大關
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材料-KY(4763)
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9.83
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去年Q4營收可望登頂，投信連三日力挺，股價續創波段新高
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天宇(8171)
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9.56
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全球積極發展再生能源，儲能議題發酵，外資反手買超千張
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世芯-KY(3661)
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8.50
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買盤回籠，多方指標IC設計領頭大漲，三大法人偏多操作
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華城(1519)
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8.49
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新能源與儲電產業持續成長，強韌電網計畫電力設備需求大增
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晶呈科技(4768)
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8.07
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外資轉賣為買，KD指標黃金交叉，化解波段跌勢，收復５日均線
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瑞基(4171)
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7.42
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陸擴大解封，帶旺檢測需求爆發，股價連三日跳高，重返70元大關之上
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中興電(1513)
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7.29
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台電推動強韌電網計畫，高壓氣體絕緣開關商機達500億元以上
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宜特(3289)
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7.26
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土洋法人同步加碼，推升股價反彈站回10日均線，KD指標低檔翻揚
製表：陳昱光
1月3日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鈺齊-KY(9802)
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9.87
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投信調節壓力出籠，股價苦吞跌停，帶量摜破季線、年線
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健亞(4130)
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7.38
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資金出走生技族群，KD指標下彎，面臨30元整數關卡保衛戰
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永日(4102)
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5.96
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原料藥股同步修正，連五日收黑，向下尋求季線支撐
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健喬(4114)
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5.54
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缺藥題材熄火，盤面了結賣壓未歇，土洋法人對作
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晶華(2707)
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5.44
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投信擴大減碼力道，股價跌落平台整理區間，失守月線關卡
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中化(1701)
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5.41
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多方資金移轉，外資終結連五日買超，跳空跌破10日均線
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雲品(2748)
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4.67
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旺季效應利多出盡，三大法人偏空操作，跌落月線之下
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南光(1752)
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4.54
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買盤棄生技轉電子，股價回檔修正，面臨60元整數關卡保衛戰
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和康生(1783)
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4.51
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短打資金下車，獲利了結賣壓籠罩，KD指標下彎
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松瑞藥(4167)
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3.83
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外資反手賣超1,221張，湧現修正壓力，力守前波跳空上漲缺口
製表：陳昱光
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