1月3日一分鐘強弱勢股

1月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

麗臺(2465)

10.00

板卡族群強勢吸金，外資回頭加碼，股價帶量收復月線

振曜(6143)

9.92

三大法人同步買超，KD指標交叉走揚，向上挑戰70元整數大關

材料-KY(4763)

9.83

去年Q4營收可望登頂，投信連三日力挺，股價續創波段新高

天宇(8171)

9.56

全球積極發展再生能源，儲能議題發酵，外資反手買超千張

世芯-KY(3661)

8.50

買盤回籠，多方指標IC設計領頭大漲，三大法人偏多操作

華城(1519)

8.49

新能源與儲電產業持續成長，強韌電網計畫電力設備需求大增

晶呈科技(4768)

8.07

外資轉賣為買，KD指標黃金交叉，化解波段跌勢，收復５日均線

瑞基(4171)

7.42

陸擴大解封，帶旺檢測需求爆發，股價連三日跳高，重返70元大關之上

中興電(1513)

7.29

台電推動強韌電網計畫，高壓氣體絕緣開關商機達500億元以上

宜特(3289)

7.26

土洋法人同步加碼，推升股價反彈站回10日均線，KD指標低檔翻揚

表：陳昱光

1月3日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

鈺齊-KY(9802)

9.87

投信調節壓力出籠，股價苦吞跌停，帶量摜破季線、年線

健亞(4130)

7.38

資金出走生技族群，KD指標下彎，面臨30元整數關卡保衛戰

永日(4102)

5.96

原料藥股同步修正，連五日收黑，向下尋求季線支撐

健喬(4114)

5.54

缺藥題材熄火，盤面了結賣壓未歇，土洋法人對作

晶華(2707)

5.44

投信擴大減碼力道，股價跌落平台整理區間，失守月線關卡

中化(1701)

5.41

多方資金移轉，外資終結連五日買超，跳空跌破10日均線

雲品(2748)

4.67

旺季效應利多出盡，三大法人偏空操作，跌落月線之下

南光(1752)

4.54

買盤棄生技轉電子，股價回檔修正，面臨60元整數關卡保衛戰

和康生(1783)

4.51

短打資金下車，獲利了結賣壓籠罩，KD指標下彎

松瑞藥(4167)

3.83

外資反手賣超1,221張，湧現修正壓力，力守前波跳空上漲缺口

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組