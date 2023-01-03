陸疫情炸出缺藥潮 專家點名3檔受惠大

大陸因快速解封，疫情如野火般迅速炸開，民眾為自救爆發缺藥潮，使得抗生素、鎮痛解熱、抗凝血劑等原料藥供應短缺，預估需要半年以上時間才能緩解。分析師從3面向分析，大陸非處方藥掀搶藥與囤藥潮，醫療處方藥也掀備藥潮，加上大陸是全球抗生素原料藥最大供應國，恐導致國際斷供潮，因此看好台廠3檔製藥股：南光（1752）、中化（1701）、生達（1720）等受惠大。

大陸近年祭出醫改政策，要求學名藥（仿製藥）需通過「一致性評價」，也就是讓已上市的學名藥重新驗證療效，並在質量與藥效上與原廠藥一樣。萬寶投顧分析師錢冠州表示，南光急救藥標案量暴增，因受惠通過大陸「一致性評價」，抗生素（Linezolid inj）藥證第1季也有望到手，大陸進口原料早備好逾1.5年庫存，足以因應未來半年大陸潛在斷供問題。

錢冠州預期，今年南光將大爆發，去年預估每股賺2.9元，今年預估每股賺4.5元，且還不包括未來在大陸即將取證的抗生素訂單，今年展望值得期待。錢冠州觀察大陸解封及疫情擴散影響，主要來自3方面：

具有陸生產基地或藥證的生技股 受惠最大

1、大陸民眾對「非處方用藥」（開架藥品）掀搶藥與囤藥潮，如蓮花清瘟（類似台灣清冠一號療效）、枇杷膏、鎮熱解痛錠、咳嗽藥、呼吸道擴張等藥品。

2、大陸醫院對「醫療處方用藥」掀起備藥潮，處方用藥讓台廠製劑、原料藥廠受惠程度高，其中以南光、中化、生達為主。

3、預期大陸抗生素、鎮熱解痛、抗凝血劑等原料藥短缺，恐導致國際斷鏈，因大陸是全球抗生素原料藥最大供應國，也提供抗生素後段包材服務。現在多國解封，帶動抗生素需求回升，但大陸解封，疫情再起，掀起抗生素原料與包材短缺潮。

錢冠州強調，大陸疫情飆高，預估抗生素、急救等藥品需求將超標，以在大陸具有生產基地或藥證的生技股受惠最大，推測農曆年前後到第2季初，是中國疫情高峰期，以南光來說，技術面延續短期均線向上走高，預估高檔將持續相當期間，而相關生技股基本面將獲利。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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