外資續休假 三大法人小買21.91億

【時報-台北電】台股揮別大跌22%慘澹的2022年，2023年開年伊始大洗三溫暖，盤初一度大跌逾百點，驚險保住萬四後出現逆轉勝，一路向上衝高大漲近百點，終場收復14,200關及五日線。今日外資(不含外資自營商)賣超1.0124億元，投信買超13.7444億元，自營商買超9.1837億元，三大法人買超21.91億元。外資繼續休假中，連4日賣超235.85億元，去年累計大賣台股逾1.2兆元。

2022年封關日美股四大指數不給力全數收跌，周一又逢新年假日休市，台股開紅盤上演震撼教育，一度大約跌137點、最低下探14,001點，回防萬四大關，隨後在聯發科(2454)點火拉抬、台積電(2330)回神走揚，帶動電子股急拉向上，加以車電、板卡、軍工及鋼鐵股硬頸抗跌，推升指數由黑翻紅，一度攻高14,237點，上演逆轉勝的開紅盤行情，盤中高低差逾230點，終場加權指數收在相對高點14,224.12點，上漲86.43點，成交值放大為1,493.32億元。

權值股漲跌互見，聯發科(2454)大漲3％領軍，大立光(3008)、聯電(2303)及中鋼(2022)、南亞(1303)漲逾1％，權王台積電(2330)下周四召開法說翻紅走高、收在相對高點453元，金融、傳產龍頭台塑化(6505)、台化(1326)、台塑(1301)、台泥(1101)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、國票金(2883)、開發金(2889)等扮演撐盤要角，第一金(2892)、永豐金(2890)、鴻海(2317)等跌近1%相對弱勢。

IC設計買盤湧現，世芯-KY(3661)大漲8.5%，天鈺(4961)、敦泰(3545)、聯詠(3034)、創意(3443)勁揚6%，力旺(3529)、晶心科(6533)跟進走高逾4%；CES美國消費性電子展5日登場，板卡族群先暖身，麗臺(2465)亮燈漲停，青雲(5386)、撼訊(6150)、映泰(2399)、華擎(3515)聯袂強彈。

全球陷入能源危機，儲能概念股買盤強勁，華城(1519)、中興電(1513)、廣錠(6441)大漲逾半根停板，車電族群立凱-KY(5227)、裕隆(2201)、康舒(6282)、AES-KY(6781)、同致(3552)等獲買盤點火全力催油門。

解封概念股漲多回檔，觀光股晶華(2707)、雲品(2748)、美食-KY(2723)、王品(2727)、國賓(2704)、夏都 (2722)人氣頓失；航運股貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)跌逾1%，新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、中櫃(2613)倒退嚕，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)相對抗跌。

2022年台股慘兮兮，2023年開市又遇亂流，政府基金立馬公布去年11月合計至少回沖約2,500億元，政策鎖定權值股全力拉抬，半導體雙雄不負眾望，帶動指數從大跌逾百點到最高拉升至上漲近百點，2023開市迎來好兆頭，終場收復14,200點及5日線。台股元月行情鳴槍，分析師看好指數先挑戰月線14,464點及上看14,600點，元月底新春紅盤再戰萬五關卡，解封受惠商機、原物料、春節概念等題材股可望受惠。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年利率仍看升，但幅度會減小，經濟持續呈正成長，只是會相對疲軟，在高利率、高通膨、經濟成長趨緩下，預期今年台股將倒吃甘蔗先苦後甘，有望逐月向上走揚，大幅回檔時可逢低布局。

元大投顧表示，再10個交易日台股將封關放年假，農曆年期間恰逢美國重要科技股財報出爐，加上賣股過年恐限縮台股上檔空間，個股強弱依12月營收、題材各自表現。CES展、宅經濟、餐飲觀光與軍工概念可伺機介入，生技、與高殖利率題材亦可逢回分批進場。

（時報資訊 龍彩霖 ）

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