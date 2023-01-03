1/3上市、櫃企業營運快報

今（1/3）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.不再從事紡織事業，朝營建轉型的三洋實業（1472）指出，2022年陸續拿下高雄市府、屏東縣府等多個工程標案，轉型績效漸顯有機會轉虧為盈。2023年營運預期也可維持穩增長。

2.國內老牌食品廠福壽（1219）布局氣冷雞超過7年，終於賺錢了！福壽董事長洪堯昆透露，旗下肉品加工部門2022年底首度達成單月損益兩平。而2023年一開春，福壽3日宣布與味王合作推出王子麵聯名搖搖雞肉薯條，創意新吃法，要讓賠錢貨變身小金雞。

3.豐興今(1/3)日開出本周盤價，國內鋼品全調漲，其中鋼筋調漲200元，報每噸20500元，廢鋼調漲300元，報每噸11500元，型鋼終止連續7周的平盤，調漲500元，報每噸26800元。

4.搶攻年節歡聚商機，海尼根經典原味推出全球獨家、只有台灣才買得到的「兔年限定包裝」。即日起於全台連鎖便利商店、超市及量販店限量開賣。活動期間於各通路購買海尼根Silver星銀啤酒，立馬就能把海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家。

5.85度C草莓季正式開跑，今年網羅八款草莓特色蛋糕、麵包，共譜「莓果戀曲」。蛋糕嚴選法國Boiron草莓果泥製作出香甜可口的草莓慕斯，搭配台灣本土新鮮草莓，內餡研發「泰式奶凍」、「牛奶糖奶凍」等口味，酸甜交織、美味順口。另外，麵包坊加碼推出三款高顏質草莓可頌和生乳包，1月5日起全台門市開賣，將以視覺味覺雙饗宴搶攻草莓甜點市場。

6.迎向2050全球淨零碳排目標，momo富邦媒（8454）「綠色物流」計畫向前推進，旗下富昇物流公司攜手蓋亞汽車，3日宣布全新momo電動三輪車正式上路。