1/3盤中熱門焦點股

今（1/3）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）面板驅動IC迎春風 瑞鼎、聯詠臉色紅潤

面板驅動IC（DDI）指標股喜迎春風，海通國際證券升評聯詠（3034）投資評等至「優於大盤」，研判毛利率壓力將和緩，給予365元推測合理股價；中信投顧則重申對瑞鼎（3592）「買進」投資評等，直指營運落底訊號開始浮現。

消息面激勵聯詠與瑞鼎早盤持穩震盪趨堅，迄上午10：04市價，分別暫報324.5元、317.5元，上漲2.85%、4.27%，相對大盤一度拉回逾百點，這兩檔IC股表現不錯。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，聯詠營運出現轉機主要來自兩大面向：需求正在增溫、毛利率壓力可望舒緩。首先，在面板的需求部分，根據市調機構數據，黑色星期五當周的電視銷售年增13％。

海通國際評估，通路庫存應已降至8～10周的正常水位，值得注意的是，繼電視面板後，筆電近期也湧現急單；至於OLED DDI部分，大陸Android陣營智慧機OEM廠亦已開始配置訂單。

蒲得宇根據供應鏈調查發現，OLED、觸控面板驅動IC（TDDI）、大尺寸DDI（LDDI）庫存已經明顯減少，有鑑於客戶需求加溫，研判本波訂單強度將會延續到2023年第一季，估計聯詠2022年第四季、2023年第一季營收分別季增13％與5％，季季高態勢將延續到2023年Q3電子傳統旺季。

市場最關心的毛利率部分，電視面板價格2022年9、10月已觸底，海通國際的供應鏈調查亦研判筆電面板價格也落底，LDDI報價下挫壓力減緩，且看好電視面板價格2023年第二季起重新加溫，TDDI與OLED DDI價格下滑幅度也在縮減，成本方面則受惠晶圓代工價格降低，整體而言，蒲得宇認為，聯詠2023年毛利率將在39％附近止穩，大幅優於市場擔憂回落到疫情前低於35％水準。

中信投顧指出，瑞鼎2022年11月營收14.3億元，較前月持續小幅回升，落底訊號浮現。展望後續，第一季遇上春節假期，且大陸防疫解封後確診人數上升，供應鏈需要一定時間調整，短期內營運仍將較為清淡，所幸2022年第四季旺季效應帶動消費性電子終端品牌整機庫存有所減少。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（2）超徵稅收之1800億還稅於民GG 美食股多拉回

超徵稅收中有1800億元將還稅於民？有關高層於日前提到，農曆年前將傾向不派發現金，而超徵稅收因應國內外景氣變數，至第四部曲或在行有餘力時，才會在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。

市場解讀相關振興方可能落空，即農曆年前後已沒太多期待，消息面使相關觀光美食概念股，未極短線多拉回整理，王品（2727）、美食-KY（2723）、六角（2732）、八方雲集（2753）與亞洲藏壽司（2754）等，多臉色鐵青，迄上午9：53的市價，分別暫報下挫4.17%、4.62%、3.19%、2.2%及1.08%。

目前僅瓦城（2729）開高之後，欲小不易，現下暫報208元，上漲1.46%，表現不錯。基本面方面，瓦城新任總經理廖梅淳估計，新展店加上疫後復甦，瓦城將徵才至少2,000人，看好餐飲市場疫後復甦，瓦城每年獲利都要創新高。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：台積電ADR上周五收跌1.99%。台股今為2023年開紅盤，台積電開低2.5元至446元，盤中跌到443元守住本波低點。下周四(12日)舉行法說會公布第一季展望備受關注。

2.帆宣(6196)：2022估賺逾一股本，多方吃補上跳至120元，漲幅2.5%。

3.華擎(3515)：估2022年Q4營收季增32%，2023年紅盤日大漲5%，將戰150元。

4.麗臺(2465)：衝刺醫療事業發光，今年營運向上，多方開工登漲停。

5.元太(8069)：E Ink Gallery 3進入量產，全彩電子紙產品上市可期，買盤點火逆漲逾2%，重返五日線。

6.大宇資(6111)：旺季效應＋電玩展加持，遊戲股來電，放量走揚逾1%，寫波段高。

7.中興電(1513)：再獲電動車充電站標案，獲投信連買加持，逆勢走高2%，改寫天價69元。

8.材料-KY(4763)：去年EPS挑戰兩個股本，切入國際大廠有成，訂單無虞，晨盤急拉大漲7%，穩守5日線高檔區。

9.國票金(2889)：擬備80億回補外幣債，上周五獲自營商買超逾1.9萬張，晨盤相對抗跌有撐，力返5日線。

10.瑞基(4171)：大陸8日邊境解封，檢測族群動起來，開盤差一檔漲停後賣壓漸出，漲幅收斂至3%附近。

11.橘子(6180)：去年每股獲利拚上櫃次高，今年新代理韓國遊戲加持，一度放量走揚2%，衝上72元近1年高。

12.美時(1795)：醫藥營運轉骨，步入高獲利時代，法人初估今年EPS上看18～20元，聞訊彈漲2%，重登250元。

13.八貫(1342)：美軍事代表團訪台評估我戰力，軍工題材再加溫，走高2%，回到130元高檔水準。

14.東陽(1319)：傳統出口旺季+北美暴風雪災情帶來車用碰撞零件需求，今早逆揚將近收回12月下旬來失土。

15.金像電(2368)：伺服器2023年需求有望不淡，85元獲撐轉向反彈，今早逆揚約2%。

16.嘉澤(3533)：今年業績拚逐季揚，外資目標價喊上1110元，投信連2買，過5日線拚月線。

17.聯詠(3034)：面板驅動IC迎春風，海通國際證券調升投資評等至「優於大盤」，給予365元推測合理股價，股價開高走高。

18.南亞科(2408)：記憶體產業本季看淡，但買盤低接，股價力守50元大關。

19.榮成(1909)：八成營收來自大陸，2022年營運陷虧損；隨著大陸已逐漸解封，最快農曆年後有機會重拾成長，股價相對抗跌。

20.中鴻(2014)：受惠美、加油井增多、油氣管售價好，接單看到2月，股價開紅盤上揚。

21.華航(2610)：春節客運看俏，並新開通台北-峴港直飛航班，股價相對抗跌。

22.陽明(2609)：剛舉行慶祝成立50周年活動，春節迎接小旺月，股價開高後震盪。

23.中航(2612)：周一BDI指數休市；上周五中國沿海煤炭運價綜合指數跌幅3.2%。隨台股開低股價回測40元。（時報資訊 沈培華）