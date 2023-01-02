大陸解封 航空業、黃金迎曙光

2023年1月8日起大陸終於將重新開放，外銀分析，航空公司是最明顯的受益行業，將隨旅遊需求恢復而大幅受益，中期有望獲得更多政策支持的領域將出現贏家，如可再生能源、產業升級和人工智慧創新等，黃金更預估可達每盎司1,950美元。

富蘭克林研究團隊認為，防疫解封有助大陸實體黃金的需求增加，且在後續逐漸回溫。星展銀行投資總監辦公室也看好黃金在2023年第一季的持續表現，維持金價目標於每盎司1,950美元的預估，相較2022年底1,825美元，預估有明顯走升空間。

法國外貿銀行經濟研究團隊指出，民眾普遍染疫後，家庭消費信心修復需要時間，但防疫政策放開有助於重振零售和旅遊支出。截至2022年9月，全球航空客運收入為疫情前水平的72％，亞洲和大陸分別僅恢復至疫情前水平的51％和37％，意味著航空業復甦空間仍大，且不是隨景氣變動的週期性回升，疫情前亞洲中產階級規模已不斷擴大，解封後邁向復甦的同時，也將重拾增長軌道。

大陸境內旅遊業占GDP比重，從2019年的5.8％至2022年第三季下滑至1.9％，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，放開限制後應該會重新回到曾經的增長軌道，帶來人民幣3.4兆元的額外支出。

瑞銀財富管理投資總監辦公室根據前兩周香港優化防疫措施，同期間大陸官方出台多項有利政策，可望最終將重振投資者信心，支持民營企業發展壯大，並擴大外資企業的市場准入。雖短期走勢可能震盪，資產配置中仍對陸股持中性觀點。但目前陸股遠期市盈增長率（PEGR）為0.76倍，表明估值尚未充分計入政府支持市場措施帶來的潛在利好。