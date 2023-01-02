國安基金給力 15檔安心股開紅盤指標

國安基金要陪投資人過年且不排除延長護盤兩年，「萬四情結」提前下，台股近期每逢跌破萬四，政府資金相繼湧入護盤，統計2022年結束前，政府護盤的「安心股」有台積電、中鋼等15檔，有望成為新春開紅盤的指標。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，近期全球股市各有強弱表現，以科技業為核心的美股那斯達克指數失守五年線，賣壓來自減產、降價的電動車特斯拉及過去媒體寵兒的新思、Meta、超微、亞馬遜、英特爾等，不過德國指數、印度股市仍穩在年線之上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股以半導體、科技業為主，也受美股科技股下跌的波動影響，但國安基金操盤手、財政部次長阮清華已提前宣告會與投資人同在，周邊護盤資金必須執行護盤，除去年12月28日大手筆護盤近97億元，並鎖定台積電買超50.54億元外，去年12月29日一度跌破萬四時，再進場買超17.88億元，挽救跌破季線危機，就是要股民「安心」。

統計上周封關前五個交易日，八大公股行庫進場買超台股達111.36億元，累計去年12月以來護盤369億元，台股上演「萬四情結」行情。

累計八大公股行庫近五日買超的台積電、中鋼、華航、聯發科、力積電、長榮航、欣興、台泥、群創、中鴻、元太、台塑、統一、玉山金、統一實等。

護國神山台積電上周收在448.5元，近期台積電利空消息眾多，包括前十大客戶齊砍單，產能利用率下滑及外資估2023年第一季營收將季減14％～15％，甚至還可能季減達兩成，外資減碼，持股降至70.87％，但八大公股行庫積極逢低買進，目前持股水位達4.37萬張，是台積電穩在季線之上的大功臣。

中鋼董事長翁朝棟近期積極釋出對鋼鐵市場樂觀訊息。他表示，原本預計鋼市2023年第一季平穩，第二季拐點向上，目前從市況來看，鋼市春天即將到來，可能提早在2023年2月好轉，要投資人拭目以待。

另外，台股的航空雙雄華航、長榮航搭著疫情後的報復性旅遊旺季等利多，吸引八大公股行庫進場順勢買進布局。

ABF載板廠欣興受累於調降2022年、2023年及2024年的資本支出的重大利空，股價連番重挫，不過隨著股價跌深，八大公股行庫逢低撿便宜。

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