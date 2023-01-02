2023開紅盤聚焦3類股 台股元月攻萬五

台股元月行情啟動，康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國及第一金投顧董事長陳奕光指出，受惠美國緩升息、解封商機、台股擁籌碼面及高殖利率優勢等利多，看好元月震盪攻堅行情，指數先挑戰月線14,464點及上看14,600點，元月底新春紅盤攻萬五關卡，解封受惠商機、原物料、春節概念等題材股可望受惠。

受惠地緣政治緊張關係逐步淡化，外資買盤將回流，陳奕光認為，元月外資買盤將回流挹注資金動能，尤以12日法說會的台積電是觀察指標，台積電股價如回到2022年12月初高檔508元，指數將達14,671點，如果股價各回到年線513元以及2年線547元，則指數可分別達14,707點、15,027點。整體研判，元月封關前指數將在國安基金防線13,928點到14,600點區間震盪，元月底農曆新春紅盤時將直接挑戰萬五關卡。

黎方國認為，元月行情及農曆年紅包行情、中國疫情解封帶動消費旅遊觀光商機轉強、美國放緩升息預計首季兩次會議將共升3碼等利多。另外，中美兩強對抗、美國2年期與10年期公債殖利率倒掛及景氣衰退疑慮、電子業庫存調整等利空，預期元月指數在13,700點到14,500點區間震盪。

廖繼弘指出，台股2022年12月下跌4.99％，預留元月行情空間，指數於季線13,938點至14,600點震盪，2022年11月11日的3,408億元大量的指數位置在13,878點至14,045點間，為拉回支撐區；因2022年11月至12月高檔形成頭部頸線壓力在14,500點，12月16日3,030億大量高點在14,568點，短線壓力在14,500點到14,600點。

陳奕光表示，台股擁籌碼面優勢，2022年融資減肥41％較指數全年跌幅22.4％來得深；觀察外資2022年上下半年各賣超0.94兆元、0.21兆元，對應指數高低檔18,619至點14,825點，以及15,475點至12,629點，顯示外資在指數近萬四時賣盤明顯縮手；另政策持續護盤，且綠能家電補助將帶動內需消費等，將有利於元月震盪攻堅行情。

投資專家齊看好解封受惠商機、原物料、春節概念等題材類股，黎方國看好中國解封受惠股、原物料漲價股、春節旅遊股。廖繼弘建議留意綠能及儲能、生技醫療、解封受惠以及春節概念、運動、電動車股。陳奕光則青睞解封、汽車零組件、銀行、原物料、高殖利率及旅遊等題材類股。

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