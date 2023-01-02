DDI指標股落底訊號現 內外資喊買這2檔

面板驅動IC（DDI）指標股喜迎春風，海通國際證券升評聯詠（3034）投資評等至「優於大盤」，研判毛利率壓力將和緩，給予365元推測合理股價；中信投顧則重申對瑞鼎（3592）「買進」投資評等，直指營運落底訊號開始浮現。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，聯詠營運出現轉機主要來自兩大面向：需求正在增溫、毛利率壓力可望舒緩。根據供應鏈調查發現，OLED、觸控面板驅動IC（TDDI）、大尺寸DDI（LDDI）庫存已經明顯減少，有鑑於客戶需求加溫，研判本波訂單強度將會延續到2023年第一季，估計聯詠2022年第四季、2023年第一季營收分別季增13％與5％，且季季高態勢將延續到2023年第三季的電子傳統旺季。

市場最關心的毛利率部分，電視面板價格2022年9、10月已觸底，海通國際的供應鏈調查亦研判筆電面板價格也落底，LDDI報價下挫壓力減緩，且看好電視面板價格2023年第二季起重新加溫，TDDI與OLED DDI價格下滑幅度也在縮減，成本方面則受惠晶圓代工價格降低，整體而言，蒲得宇認為，聯詠2023年毛利率將在39％附近止穩，大幅優於市場擔憂回落到疫情前低於35％水準。

中信投顧指出，瑞鼎2022年11月營收14.3億元，較前月持續小幅回升，落底訊號開始浮現。展望後續，第一季遇上春節假期，且大陸防疫解封後確診人數上升，供應鏈需要一定時間調整，短期內營運仍將較為清淡，所幸2022年第四季旺季效應帶動消費性電子終端品牌整機庫存有所減少。中信投顧賦予瑞鼎347元推測合理股價。

延伸閱讀

聯詠「打臉」外資 帶量創5個月新高

AMOLED成主流 瑞鼎、聯詠火力全開

大摩：DDI族群四大利空

去中？去美？面板驅動IC鏈2問題浮上檯面

DDI明年首季將再跌 大摩不看好聯詠