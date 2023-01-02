台股1/3開紅盤 法人估正向發展､要留意1事

台股明(3)將開紅盤，經綜合整理，不少內外資認為，去年所擔憂的疫情、高庫存、升息等利空因素到了今年都已淡化，今年台股指數應會有正向發展；不過，也有法人提醒，台股封關前力守萬四，雖收紅但大盤無明顯拉抬，預期開盤後不會太熱；另外，還要留意大陸疫情升溫衝擊市場信心。

據中央社報導，去年封關當日，美股科技股強彈，提振台股當日跳空開高漲逾160點，不過終場收在14137.69點；儘管封關日收漲，但放眼去年全年，則是下跌22%，年線收黑。

展望今年台股，安聯投信台股團隊表示，去年升息、地緣政治和科技逆風三大因素在今年的影響都將大幅降低，接下來長線機會將會浮現，考慮今年大環境將放緩，建議投資人布局避開有成長題材但無獲利支撐的族群；此外，受惠新趨勢產業和大陸解封帶來的需求增加也可以留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊則表示，電子業在去年下半年調整庫存，除上游IC設計，庫存金額與周轉天數反轉向下，下游於去年下半年加速降庫存，周轉天數同樣減少；製造業庫存同樣預期在今年上半年告一段落；該團隊預期，台股經歷下跌22%後，今年指數應有望正向發展。

另外，據鉅亨網報導，永豐投顧認為，考量今年第一季聯準會再升息2次之後，就會停止升息步調，資金緊縮走到盡頭，加上大陸推出新財經政策、台股技術面見底，台股有望經歷第一波反彈。

不過有法人提醒，雖然當前資金緊縮、通膨利空等都為市場已知，疫情利空也已鈍化，但仍要留意大陸疫情對市場信心面造成的衝擊。

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（旺得富理財網 李澍 ）

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