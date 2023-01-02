台股元月首周展望 法人看好族群出列

國票投顧：指數上看14,600點

上周封關周各類股漲跌互見，以觀光類指數上漲3.73％最強勢，以光電類指數下跌2.71％最弱勢。國票投顧預期元月首周指數在14,000～14,600點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、旅遊股、食品股、遊戲股、航空股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.國安基金釋出不退場訊息，有助維繫市場信心。

2.年後外資可望歸隊，權值股或有回補買盤，進而支撐台股表現。

3.國際CES將於1/5～1/8展覽，有利於相關題材股表現。

4.目前外資期貨淨多單高達19,000口以上，籌碼面仍偏正向。

另要留意三項國內外利空因素：

1.農曆年節將至，因此次連假期間甚長，部份投資人或傾向賣股變現，連帶壓抑盤勢發展。

2.中國疫情持續緊張，國際對疫情持續警戒，恐令買盤趨於觀望。

3.11月製造業景氣燈號跌落至藍燈，意味全球終端需求偏弱，恐衝擊投資信心。

台新投顧提醒三項國內外利、利空因素

台股30日加權指數收盤為14,137.69點，較前周五（23日）累計下跌133.94點，周跌幅為0.94％。台新投顧元月首周看好八大題材類股，包含：板卡股、蘋果供應鏈、網通股、汽車電子及零組件股、觀光股、伺服器股、金融股、生技股等，研判本周指數將在13,800～14,500點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.美國通膨預期將持續降溫。

2.國境解封，內需回升，有利經濟活動恢復。

3.台股評價仍偏低。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.美國經濟衰退預期升溫。

2.中國大陸染疫人數快速增加，後續發展仍要持續觀察。

3.終端需求疲弱，持續庫存調整。

啟發投顧看好航空、綠能等四類股

台股封關日在台積電領漲效應，帶動追價買盤，大盤指數維持百餘點漲勢行情，櫃買中小型股雖然有漲多獲利了結賣壓，漲勢縮減，但低接買盤仍積極。啟發投顧元月首周看好四大題材類股，包含：航空股、綠能股、生技（製藥及美白商機）、遊戲股等，元月首周指數區間介於14,000～14,500點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.中國宣布1月8日起取消入境PCR檢測和集中隔離措施，並且將有序恢復中國公民出境旅遊，有望帶動解封旅遊商機、中國經濟回溫，手機、PC、NB等產業加速去化庫存。

2.台灣超徵稅收4,500億元，還稅於民聲浪再起，若能發放現金或N倍券，將有利刺激餐飲、觀光、旅遊、服飾等內需。

另啟發投顧提醒留意三項國內外利空因素：

1.擔憂景氣衰退，市場信心嚴重不足，美股除道瓊外，走勢皆為疲弱，其中權值股，蘋果、特斯拉等不斷破底，拖累科技股走勢。

2.ECB官員鷹派談話，造成歐債殖利率竄升、帶動美債殖利率出現反彈（應不至於過前高），對科技股、高估值的股票壓力較大。

3.國發會公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數下探12分、跌落至藍燈，上一次亮出藍燈已是2018年12月。

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