台股2022年12月30日雖亮麗封關，但美股收盤表現較為疲弱。展望新春行情，法人認為，外資聖誕假期結束，買盤逐步歸隊，可望帶動大盤成交量能回升，篩選15檔外資由賣轉買、加碼力道放大，且KD指標正向、股價穩在月線之上的個股，包括大同、臺企銀、寶成等，扮演2023台股開盤吸金指標。

美股2022年底封關表現黯淡，全年股價走勢創下2018年以來最糟的一年，道瓊指數下跌8.78％，S&P 500指數下跌19.44％，那斯達克指數下跌33.1％，費半指數亦重挫35.83％。市場預期台股3日開盤多方表態空間將受壓抑，不過，隨著外資回頭布局，整體量能有機會增溫，農曆春節封關前，盤面維持類股輪動機率較高。

群益投顧研究部副總曾炎裕指出，台股元月政策積極護盤明顯，加上指數接近去年國安基金宣布護盤低檔位置，下方有技術面向上跳空缺口支撐，預估買盤會強力防守缺口支撐，台股元月效應相對正面。

據統計，盤面上共有大同、臺企銀、寶成、橘子、漢翔、廣達、雄獅、佳世達、統一、堤維西、瑞軒、鈊象、八方雲集、宏碁、王品等15檔，符合外資去年底轉為買超，提前加碼布局，KD指標上彎，技術線型正向，股價並站穩月線關卡，新春漲勢蓄勢待發。

資深證券分析師連乾文認為，目前半導體等電子族群仍在庫存調整階段，且進入產業傳統淡季，前景展望較為不明，關注外資布局重心也轉往具春節旺季效應的遊戲、觀光、餐飲等內需消費族群，預料仍是盤面多方重心。

其中，「金兔年」春節年假創史上最長十天連假，後續尾牙、團圓宴及年菜等商機，挹注觀光飯店餐飲相關產業，進入題材與營運高峰期。此外，百貨、超商、網購等受惠概念股，有機會分食商機與題材，統一、八方雲集、王品等同步吸引外資提前進場卡位。

法人指出，寶成2023年製造業務因品牌商預告訂單與確定訂單存在落差，考驗代工廠靈活、彈性排產的能力，而通路端則正向看待，且因中國大陸大幅度放寬封控政策，有利於經濟活動，可望挹注業績動能，外資去年底封關敲進4,399張，支撐股價表現。

凱基投顧分析，由於霸王級暴風雪襲擊北半球，市場預期將帶動AM維修市場需求，汽車零組件股堤維西挾帶業績成長題材，股價強勢表態，外資反手買超983張。

延伸閱讀

雙王法說12日登場 電子庫存市場焦點

2022年外資提款王 這檔遭賣百萬張最多

運價年終雙喜臨門 內行洩航運股反彈關鍵

台股年後拚重回月線 聚焦兩大關鍵因素