2022年外資提款王 這檔遭賣百萬張最多

台股上周五（30）封關收紅，上漲52.67點，加權指數收在14,137.69點，2022年全年下跌4081.15點，跌幅約22％，年線終止連三紅，美股三大指數年線也慘收黑，標指年跌19.4％、那指年跌33.1％、道指年跌8.9％，台、美兩大股市下殺2008年金融海嘯以來最慘。

上市公司市值由56兆5,076億元降低至44兆3,560億元，全年市值減少約12兆1,516億元，卻仍有不少個股市值逆勢上漲的個股，其中華新（1605）為市值增值冠軍，全年股價收在47.2元，年增78.11％，股價上漲20.7元，市值暴增851.9億元；其次是，藥華藥（6446）收在477元，今年漲幅62.8％，股價上漲184元，市值增加626.7億元，市值增加排名第二大；美時（1795）收在246元，今年漲幅152.31％，股價上漲148.5元，市值增加389.8億元，名列第三；另外，第一金（2892）、台達電（2308）、臺企銀（2834）、華南金（2880）、裕隆（2201）、保瑞（6472）、合庫金（5880）等市值也增加。

鷹式升息、新台幣貶值、庫存去化及全球經濟惡化疑慮，外資全年狠砍台股1.23兆元，改寫史上最多新高，且連續第三年減碼台股。去年一整年，外資賣超前十名大個股，依序是新光金（2888）1,044,418張、台積電（2330）999,827張、元大金（2885）908,547張、鴻海（2317）658,540張、聯電（2303）649,831張、玉山金（2884）585,051張、開發金（2883）577,765張、富邦金（2881）521,776張、台泥（1101）433,686張、台新金（2887）428,216張等，前十大個股其中金融股就占了六檔。

保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉表示，預料年底假期結束外資歸隊後，電子股有望再度成為元月行情的主角，帶動一波紅包行情；不過，由於兔年農曆年相對較早，可能提前引發市場落袋心態，且明年台股仍受到全球景氣、經濟、通膨等走勢牽動，建議宜密切留意美股、美元等國際市場動向，指數高檔整理機率高。

（旺得富理財網 黃順德）

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