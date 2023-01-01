運價年終雙喜臨門 內行洩航運股反彈關鍵

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終結連27周下跌，小漲0.04％，來到1,107.5點，艙位仍供過於求，海運業喊出元月要加GRI（綜合費率附加費），以每FEU（40呎標準貨櫃）1,000美元起跳，可惜並無法成功收取，此次歐洲線反彈，主要在於運價已低於成本價，出現谷底反彈。

從去（2022）年初歷史高點計算，SCFI已跌逾78％，美西線、歐洲線更是超跌，分別跌下殺82％、86％；近期SCFI跌勢趨緩，運價已出現止穩跡象，最新一期終於收紅，業界解讀應屬於「跌多拉回」；惟貨攬業者認為，年底前的最後一周通常已拉貨完畢，不排除下周公布的本周運價數據，再度下跌疑慮。

上周五（30日）封關日，航運類股小漲0.95％，貨櫃一哥長榮（2603）1.88％，陽明（2609）、萬海（2615）雙雙上漲逾1％，中航（2612）強漲4％，遠雄港（5607）、台航（2617）也有2％以上漲幅。去（2022）年外資買超前十名大個股中，長榮與陽明位居第四名及第十二名，分別加碼169,993張、122,834張，資深股市分析師認為，受惠農曆年前小旺季，航運股元月獲利應會持續高水位，利多會提前反映在股價上，下檔支撐轉強，推升反彈契機。

長榮受惠於歐美線長約保護及去年上半年運價處於高檔的貢獻，法人估計全年獲利將超過3,500億元，除了大幅優於去年2,390億元，也將再度寫下年度新高，再度「豪發」年終獎金，已有員工的薪轉戶入帳約250萬元，核算後約45～50個月，比去年還高，陽明海運也將發出共計13個月的年終獎金，將在農曆年前入帳。若再加上之前的分紅獎金，全年獎金上看39個月，萬海則不對外揭露行情；承攬業者對此表示，長榮員工爽領這包年終獎金後，今（2023）年海運產業面臨衰退風險，年終獎金將回歸常態。

（旺得富理財網 黃順德）

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