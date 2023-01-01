台股年後拚重回月線 聚焦兩大關鍵因素

台股年後拚重回月線 聚焦外資買盤及新一波法說會兩大因素

封關周台股震盪拉回，12月30日指數收14,137.69點、守住季線及萬四關卡，周K線連四黑。2023年元月首周指數拚站回月線，除國際面CES展帶動相關商機外，聚焦外資買盤回流及新一波法說會兩大因素。

封關日（12月30日）法人買超金額急縮到僅18.90億元，其中投信買超12.06億元、自營商買超8.28億元，外資則小賣超1.45億元；封關周法人合計賣超256.82億元，外資周賣超238.26億元、自營商周賣超64.03億元，投信周買超45.46億元。外資封關周期貨市場則增持多單，封關日外資的台指期多單1萬9,221口，周增持多單5,794口。

拉長觀察封關月（12月）法人賣超金額達1,194.83億元，外資月賣超779.11億元，自營商月賣超557.27億元，投信月買超141.59億元，其中外資大賣台股主要受美股大幅走弱影響，也使得12月大盤指數罕見大跌741.86點（跌幅4.99％）。

元月2日因元旦逢假日補假休市，首周將僅有4個營業日，市場首要觀察外資法人聖誕節假期後買盤回流強度，尤其是美國消費性電子大展（CES）將於1月5日～1月8日展覽，為全球科技年度盛事，相關新應用消費性產品題材，有機會帶動買盤承接相關商機題材股。

其次，2023年伊始，元月首周新一波法說會吸睛，包含譜瑞-KY、南茂、貿聯-KY、臻鼎-KY、精測、旺宏、富邦媒、瑞昱、群光、力成、研華、光寶科、天鈺等科技公司，將參加券商機構法人舉辦法說會，所釋出最新業績表現以及營運展望等法說內容，將牽動法人買盤力道及個股行情。

另興櫃市場迎來悠遊卡公司將在1月3日登錄興櫃買賣，每股掛牌價50元，主辦券商為台新證券，悠遊卡公司是以非現金支付為核心業務，為支付市場發行量、流通量及代收付金額最大之電子票證（儲值卡）發行公司，該公司自結2022年前11月營收14億8,897萬元、稅後純益5,799萬元、每股純益0.83元，獲利已超越2021年全年（稅後純益4,078萬元、每股純益0.58元）。

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